Başkan Oprukçu, Ereğli Belediyesinin mali tablosunu paylaştı

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, belediyenin mali tablosu hakkında bilgi verdi. Oprukçu, "Yoğun bir seçim sürecinin ardından daha sonraki yoğunluğu ve Mübarek Ramazan ayını kazasız, belasız atlatarak üçüncü ayımızı tamamladık. Bu üç aylık süre içerisinde Belediyemizin tüm birimleri çalışmalarına aralıksız devam etti, hizmetlerini aksatmamaya azami gayret sarf etti. Bunun yanında devraldığımız Belediyenin Mali İşler Şube Müdürlüğüne intikal etmiş, muhasebe kayıtlarına geçmiş 89 milyon TL borcunun olduğu, muhasebe kayıtlarına girmemiş hak edişlerle birlikte borcumuz 92 milyon TL'yi buluyor. Yani borçlu bir belediyeyi devraldığımızı ifade etmemizde mani bir hal olmadığını değerlendiriyorum. Bunları dosdoğru bir tespiti ortaya koyma muradımla, maksadımla ifade ediyorum. Belediyemiz aylık 3 milyon 843 bin TL maktu ödemesi olan bir belediye durumundadır. Yani Belediyemize İller Bankası'ndan gelen paranın yüzde 40'ı borçlara, yüzde 30'u Büyükşehire Büyükşehir payı olarak doğrudan gittiği, yüzde 10'unun da KOSKİ payı olarak gittiği değerlendirildiğinde elimizde yüzde 20'lik payı kaldığı gerçeğiyle yüz yüzeyiz. Bunun da çoğu zaman personel maaşlarımızı ödemeye yetmediği ortadadır. Ayrıca 178 kadrolu, 375 tane de şirket işçisi devraldığımızı ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.



"Bolkar A.Ş.'nin karar defterini henüz bulamadık"



Başkan Oprukçu, "Bugün itibaren Ereğli Belediyesinin payından 5 milyon 173 bin 570 TL paranın aktarıldığı görülmektedir. KOSKİ için de 1 milyon 724 bin 522 TL aktarılmış durumda, 347 bin 311 TL de su faturası ödemişiz. Mali anlamda fotoğraf bu arkadaşlar. Bolkar A.Ş.'yi kayıtlarda görünen 0 karla devraldık ve muhasebe kayıtlarına harcama kayıtlarının girmemesinden dolayı para var gibi görünen, 300 TL dışında parası yok. Yani yüzde 11 kar payıyla çalışan bir şirketin karının olmaması pek tabi olarak düşünülemez. Bir de şirketin karar defteri henüz bulunamamıştır. İlgililerine ve muhataplarına yazı ile sorduk, istedik. Başkanımızdan şahsına değil şirket müdürüne sorulması yönünde bir mektup aldık, diğer sorduklarımızdan da henüz bir cevap alamadık. Bekliyoruz, hukuki anlamda da gereğinin yapılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bolkar A.Ş. belediyenin amiral gemisi hüviyetinde hizmetleri çabuklaştırmak ve kolaylaştırmak, bir fazla imkan sağlamak amacıyla acizane tarafımızdan 2010 yılında Ereğli Belediyesine hediye edilmiş, bağışlanmış bir şirkettir. Çok idealist olduğumuz gerçeğiyle o dönem şirketi mal varlığıyla ve borçsuz olarak devretmiştik. Konuyla ilgili daha sonraki süreçte gelişme olursa da söyleriz. Düğün salonu işletmesi ve bazı parkların sorumluluğu şirkete aittir" dedi.



"Tazminatlar en kısa sürede ödenecek"



İşten çıkarılanların alacaklarının ödenmediğini dikkat çeken Başkan Oprukçu, "2 milyonun üzerinde kar gözüktüğü ifade edilmekle birlikte şirketin SSK borçlarını ve bizden sonra işten çıkarıldığı anlaşılan 475 tane Ereğlimizin güzide evladının tazminatlarının dahi bu döneme bırakıldığı anlaşılıyor. Şu anda 300 bin TL'nin üzerinde bekleyen kıdem tazminatını, ihbar tazminatı belediyenin şirketi ödemiş durumda, ödenmesi gereken çok miktarda kıdem tazminatı, ihbar tazminatı alacağı görülüyor, hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Çıkarıldığı anlaşılan ve 5 yıldır mağdur edilen hemşehrilerimizin alacakları mümkün olduğu en kısa zamanda ödenecek" şeklinde konuştu.



Konuşmasının devamında bankamatik memuru hüviyetinde çalışanlar için belediye meclis kararı ile 5 kişilik bir komisyon kurduklarını ifade eden Oprukçu, "Her siyasi partiden kıymetli 5 meclis üyesi arkadaşımız komisyonun üyesidir. Komisyonumuz toplantılarına devam ediyor, kimse taşın altına elini koymazsa biz her şeye gövdemizi koymuş gelmişiz, netice itibariyle de gövdemizi koymaktan imtina etmeyiz. Ama sosyal medyada, sair platformlarda, zalimlikle suçlandığımız bir tabloda bankamatik memuru olarak ifade edilen insanları tespit etme erdemliliğini ve yürekliliğini meclisimizin değerli komisyon üyelerinden de bekliyorum. Yine geçmişe dönük imar uygulamalarının araştırılmasına ilişkin bir komisyon kurulduğunu sizlere müjdelemek istiyorum. Bunlar meclis kararı arkadaşlar bizim özel isteğimizle oluşmuş değildir. Meclisimizin takdiriyle oluşturulan 6 kişilik komisyon üyesi araştırmalarını yapacaklar. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Haksızlık karşısında hiç kimsenin susmaması gerektiği gerçeğiyle hareket ettiğimizde inşallah bu komisyonumuz da üzerine düşen görevi yapacaklar. Bakalım imar uygulamaları ile ilgili ortaya ne çıkacak, bunu da hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.



"Akhüyük'teki termal havuz bitme aşamasındadır"



Belediye çalışmalarına değinen Başkan Oprukçu, "Akhüyük'teki termal su aramalarında kullanmak üzere bir 5 milyon, asfalt için kullanmak üzere bir 5 milyon olmak üzere meclisimizden 10 milyon TL'lik kredi yetkisi aldığımızı hepiniz biliyorsunuz. Akhüyük'teki termal suyun kaplıca hüviyetinde halkımızın hizmetine sunulabilmesi için 8 tane havuz yaptık bitme aşamasındadır. Havuzlarımızın içi termal su ile dolacak, her gün sabah aktığını göreceksiniz, insanlarımız orada şifa bulacak inşallah. Yama çalışmalarımızda yollarımızı ilçe belediyesine, Büyükşehir Belediyesine ait ayrımı yapmaksızın çukur olmaması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Park bahçe ekiplerimiz yetersiz personel olmasına rağmen çimlendirme, çiçeklendirme, sulama, ot biçilmesi gibi çalışmalarını başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. Fen işleri ve diğer birimlerimizde büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ediyor, bu vesileyle sizin huzurunuzda çalışma ve yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu arada TYP kapsamında hizmet veren yaklaşık 100 işçimizin İŞKUR ile yapılan sözleşmenin bitmesinden dolayı iş akitleri sonlandı. Bu manada özellikle Park Bahçe ve Fen İşleri Müdürlüklerimiz önemli bir personel sıkıntısı içerisine girdi, bunu da en yakın zamanda gidereceğiz. Temizlik işlerinde de azami gayretin sarf edildiğini biliyorum. Temiz bir şehir, huzurun inşasında temizliğin çok büyük bir öneme haiz olduğunu hepiniz biliyorsunuz, inşallah onu da başaracağız. Fark ettiğinizi tekrardan size fark ettirme gayreti içerisinde olmayacağım. Yani Büyükşehir tenkit etmemi beklemeyin ama üç aydır Ereğli'de Konya Büyükşehir Belediyesine ait bir aracı görmek isterdim. İlaçlamalar, belediyemiz marifetiyle yoğun bir şekilde devam ettirilmeye gayret ediliyor" şeklinde konuştu.



"Adaylığımız başkaldırı değil, hakkı haklıya teslim etme çaba ve gayretinin samimi bir duruşudur"



Adaylığının hakkı haklıya teslim etme çaba ve gayretinin samimi bir duruşu olduğunu söyleyen Oprukçu, "Halkımız tarafından takdir edildiğini de hepiniz görüyorsunuz. Siyasi Partilerimizle, sivil toplum örgütlerimizle ve basınımızın siz değerli temsilcileri ile kavga etmek istemiyoruz. Belediyemizden hiçbir basın mensubu telefon ile aranmadı, o gün mecliste davet etmiştim. Arkadaşlarımız lütfettiler, katıldılar. Hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Dolayısıyla kavgasız ama hizmete odaklanmış bir tabloyu inşallah Ereğli'nin önüne koyma gayretimiz devam edecek" dedi.



Ereğli Belediyesinden maddi manada beklediği hiçbir şeyin olmadığını kaydeden Başkan Oprukçu, "Manevi anlamda da Ereğlimizde hemşehrilemizin huzurunu temin ve tescil ettikten sonra onun mutluluğunu yaşamak, o da en doğal hakkım olsa gerek. Adana ile ilgili yayın yapanlar Hüseyin Oprukçu Adana'ya ceketi ve şerefi ile gitti, ceketi ve şerefi ile döndü. Şer akan dudaklar, şer söyleyen klavyeler ya da kalemler eğer böyle bir muratları varsa ellerinden geleni ardına koymasınlar. Gördüm ki belediye başkanı seçildikten sonra dost bildiğim düşman ve bu kadar çok düşmanımın olduğuna hiç ihtimal vermemiştim ve Rabbime şükürler olsun hemşehrilerime minnettarım ve Bağımsız Belediye Başkanı olarak seçilmenin onurunu yaşıyorum. Dolayısıyla arkadaşlar dedikodu, fitne, fesat yapanlar, yanlış yapanlar, haksız, hukuksuz ve ahlaksızca saldıranlar Allah indinde de hukuk indinde de hesabını vereceklerdir. İnşallah TYP ve MEGİB projeleri kapsamında insanlarımızın İŞKUR imkanlarından faydalanmaları gayreti içinde olacağız" ifadelerini kullandı. - KONYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

