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Başkan Oprukçu hemşehrileri ile buluştu

33 dakika önce

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, hemşehrileri ile bir araya gelmeye onların dertlerine çözüm aramaya devam ediyor.

Başkan Oprukçu hemşehrileri ile buluştu, System.String[]
Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, hemşehrileri ile bir araya gelmeye onların dertlerine çözüm aramaya devam ediyor.

Hemşehrilerinin istek, talep ve önerilerini gelenekselleştirdiği halk gününde dinleyen Başkan Oprukçu, çözüm noktasında da var gücüyle çalışıyor. Belediye Meclis Salonunda hemşehrileri ile buluşan Başkan Oprukçu, bir vatandaşın Suriyeliler ile ilgili tepkisine, "Bizim milletimiz hamiyetlidir, darda zorda kalana her zaman yardım elini uzatır. Anadolu mazlumların, mağdurların toplanma yeri olmuştur. Kimisi ayrık otu olmaya heveslenmiştir. Bu noktada sıkıntılar yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Suriye politikasının doğruluğunu, yanlışlığını tartışmak anlamsızdır. Gelinen noktada devletimiz elinden geleni yapmaya çalışıyor, gerekenleri de yapacağından şüphemiz yok. Milletimiz bu coğrafya için, Türk Devletleri ve tüm Müslümanlar için bir umut ışığıdır. Allah milletimizi her zaman korusun" sözleriyle cevap verdi.

"Sabır hizmetlere açılan kapıdır"

Ereğli'nin sorunlarını çok iyi bildiğini aktaran Başkan Oprukçu, "Çözüm noktasında üzerimize düşeni de yapacağız. Siz kıymetli hemşehrilerimizin bize olan güvenini ve samimi yaklaşımını boşa çıkarmamak için canla başla çalışıyoruz. Sizlerden tek ricam sabır, sabır hizmetlere açılacak en güzel kapı olacaktır" ifadelerini kullandı. - KONYA
Hüseyin Oprukçu, Ereğli, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:05 Kaynak: İHA
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