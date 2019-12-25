Başkan Oprukçu hemşehrileri ile kucaklaşmaya devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Oprukçu hemşehrileri ile kucaklaşmaya devam ediyor - Son Dakika

Başkan Oprukçu hemşehrileri ile kucaklaşmaya devam ediyor

6 saat önce

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, vatandaşlarla iç içe bir belediyecilik anlayışıyla hemşehrileri ile kucaklaşmaya devam ediyor.

Başkan Oprukçu hemşehrileri ile kucaklaşmaya devam ediyor, System.String[]

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, vatandaşlarla iç içe bir belediyecilik anlayışıyla hemşehrileri ile kucaklaşmaya devam ediyor.


Birlik ve beraberlik içerisinde huzur şehri Ereğli'yi inşa edeceklerini belirten Başkan Oprukçu, Allah'ın izni, hemşehrilerinin desteği ile göreve geldiğini söyledi. Bu şerefe halel getirmemek adına ilk günden beri hizmet etmeye çalıştığını ifade eden Başkan Oprukçu, "Ereğlimizin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Kalıcı ve kıymetli projelerimizle şehrimizde huzuru tahsis etme mecburiyetimizin yanında mahkumiyetimizin olduğu bilinciyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu noktada en önemli gücümüz hemşehrilerimiz, onların desteği ile de başaracağımıza dair inancımız tamdır. Her daim hemşehrilerimize kapılarımız açıktır. Her ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyor, onların istek, talep ve önerilerini dikkate alarak gereken çalışmaları yapıyoruz. Bu kadim şehir hepimizin, birlik ve beraberlik içerisinde Ereğlimizin gelecek yüz yıllarını planlayarak büyük plan ve projeler ışığında huzur şehri Ereğli'yi inşa edeceğimize inanıyoruz" dedi. - KONYA

Hüseyin Oprukçu, Huzur, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:45 Kaynak: İHA
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