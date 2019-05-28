Başkan Oprukçu, NEÜ öğrencisi ve personeliyle iftarda buluştu

Konya'nın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, iftar yemeğinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Yerleşkesi öğrencileri, öğretmenleri ve üniversite personelleri ile buluştu.

Konya'nın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, iftar yemeğinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Yerleşkesi öğrencileri, öğretmenleri ve üniversite personelleri ile buluştu.



Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu yaptığı selamlama konuşmasında, "Öncellikle iftarınız hayırlı olsun Allah tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. Birkaç tane üniversite öğrencisi arkadaşımız geldi bu konuda bizden ricada bulundular, onları kırmadık ve bugün sizlerle beraberiz. Ben bir ömür riyasız yaşadım, şükürler olsun yine oy kaygısı olmadan, bir beklenti ve talebim olmadan riyasız olarak sizinle bir iftar yemeğinde buluşmanın şerefini yaşıyorum, vesile olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Başkan Oprukçu, "Vakfedilmiş bir ömrü Ereğli'de şerefle ve hizmetlerle tamamlamaya kararlıyız. Bu manada bize imkan ve fırsat verdiniz. Geçmişte buralarda hizmetlerimiz oldu, yine hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizleri mutlu ve başarılı görmek istiyorum. Sizler ülkemizin geleceğisiniz. Türkiye'nin sizler gibi genç, dinamik, ülke, millet ve vatan sevgisi ile dolu genç beyinlere ihtiyacı var. Kavgadan, gürültüden, kötü olan her şeyden uzak durun ve okulunuzu kazasız, belasız, başarılı olarak bitirin. Ondan sonra elinize mesleğinizi alıp her türlü mücadelenin içerisinde aktif olarak bulunabilirsiniz. Öncelik okulunuzu başarı ile bitirerek ailenizin ve öğretmenlerinizin takdirini kazanın. Bizler de Ereğli'de okuduğunuz için sizlerle gururlanalım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" diye konuştu. - KONYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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