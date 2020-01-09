Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ve Belediye Meclis Üyeleri Ocak Ayı Meclis Toplantısı sonrası Akhüyük Termal Tesisleri'ni gezerek 2 bin 250 metreye ulaşacak sondaj çalışmasını yerinde inceledi.



Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ve Belediye Meclis Üyeleri Ocak Ayı Meclis Toplantısının ardından Akhüyük Termal Tesisleri'ni gezerek 2250 metreye ulaşacak sondaj çalışmasını yerinde inceledi. Ereğli'nin gelecek yüzyılı için en önemli adımlardan bir tanesi olan tesis Başkan Oprukçu'nun 1. beş yıllık hizmet döneminde başlattığı ve 2019 Nisan ayı itibariyle tekrar fiziki rehabilite çalışmaları tamamlandı. Akhüyük Termal Tesisleri'nde, Ereğli Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte sondaj çalışmalarını yerinde inceleyen Oprukçu, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin tüm meclis üyelerinin Ereğli'nin geleceği ortak paydasında buluşacak tesisi yerinde görmelerini önemsediğini belirtti.



"Ereğli'nin geleceği Akhüyük'te saklı"



Akhüyük Termal Tesisleri hakkında meclis üyelerine bilgiler veren Başkan Oprukçu, "Akhüyük'te biri 120 metrede biri 480 metrede olmak üzere iki tane kuyu açılmış, ikisinde de termal suya ulaşılmıştır. 120 metreden çıkan suyumuz 35-36 derece, 480 metrelik kuyudan çıkan su da taban sıcaklığı 40, yüzey sıcaklığı da 38 derecedir. Şu anda kuyularımız çalışıyor. Kuyularımızda su gelişiyle birlikte önemli ölçüde bir karbondioksit gazı gelişi var. Karbondioksit gazı da sanayide ve gıda sektöründe kıymeti harbiyesi olan bir gazdır. İnşallah buradan pazarlayacağımız termal seralar, termal su ve karbondioksit ile Ereğli Belediyesinin personel giderini karşılamayı planlıyoruz" dedi.



"Yatırımcılara gönlümüz ve kapılarımız açıktır"



Ve nihayetinde Ereğli'nin termal turizminin gelişmesi ile turizm gelirlerinden de Ereğlimizin ciddi manada istifade etmesi ve istihdam olanağının oluşacağı gerçeğini değerlendiriyoruz. İki kuyumuza ilaveten artı, eksi 250 metre olmak üzere takriben 2 bin metrelik bir termal arama sondajı başlattık. 6 milyon 550 bin Türk Lirası bedelle ihale edildi. Bu bedelin herhangi bir deprem, çatlak, patlak ve korozyona mahal vermemek adına 4 milyon 300 bin TL'lik kısmı sadece orada kullanılacak boru bedelidir. 40 tane tır ile sondaj malzemeleri taşındı ve montajı dün itibariyle bitti, bugünde resmen çalışmaya başlıyoruz. Ayrıca burada hazine arazileri var Çevre Bakanlığından bu noktada destek istedim, buralara evsizler, kimsesizler, yaşlılar, engelliler öncelikli termal sudan da istifade edecek Bungalov Evleri ve turizm tesisleri yapmayı planlıyorum. Bu konuda yatırımcılara gönlümüz ve kapılarımız açıktır. Siz değerli meclis üyelerimize ve bu projede emeği geçenlere, personellerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Bu bir kara sevdanın doğal tezahürüdür"



Önceki Belediye Başkanlığı dönemlerinden "Akhüyük Jeotermal Tesisleri projesi" kendilerinde büyük bir sevda haline geldiğini anlatan Başkan Oprukçu, "Bu proje kara sevdanın doğal tezahürüdür. O dönem ilk adımları atmıştık fakat tamamlamak nasip olmamıştı. Şükürler olsun ki Ereğlimiz için çok değerli bu projeyi tamamlamak yine bize nasip oldu, bundan dolayı çok mutluyuz. Ereğlimizin yüzyılını inşa etme noktasında çıktığımız yolda en önem verdiğimiz proje olan Akhüyük Jeotermal Tesisleri gelecek nesillerimize bırakacağımız büyük bir hizmet olacak" şeklinde konuştu. - KONYA