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Başkan Oprukçu'ya Belkaya Mahallesi sakinlerinden teşekkür - Son Dakika

Başkan Oprukçu'ya Belkaya Mahallesi sakinlerinden teşekkür

27.08.2021 11:04
Başkan Oprukçu'ya Belkaya Mahallesi sakinlerinden teşekkür, System.String[]

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Belkaya Mahallesi muhtarı ve meclis üyesi ile vatandaşları makamında ağırladı.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Belkaya Mahallesi muhtarı ve meclis üyesi ile vatandaşları makamında ağırladı.

Belkaya Mahalle Muhtarı Mustafa Yardımcı, Belediye Meclis Üyesi Mahmut Altınkaya ve Belkayalı vatandaşlar Ereğli belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'yu makamında ziyaret ederek Belkaya Mahallesine yapılan hizmetlerden dolayı mutluluklarını ve teşekkürlerini iletti.

"Belkaya bizim gözbebeğimiz, Ereğli bizim gözbebeğimiz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Oprukçu, "Sevgili hemşerilerim biz vazifemizi yaptık, teşekkür filan beklediğimiz için hizmet etmiyoruz ama olumsuz bir görüş de hak etmediğimize eminiz. Huzur şehri Ereğli'yi tahsis etme noktasında üzerimize düşeni eksiksiz yapmaya gayret ediyoruz, gece gündüz çırpınıyoruz. Sizler de farkındasınız bir sürü engellemelerle karşılaşıyoruz, engellemelerin ötesinde fitne, fesat, dedikodu üretmeye devam ediliyor. Özellikle sosyal medyada Hüseyin Oprukçu aleyhine başlatılan, yürütülen bir kampanyanın olduğu gerçeği var. Ereğli Belediyesinden haksız, hukuksuz, ahlaksız hiçbir ödemeye müsaade etmedim, etmemeye de kararlıyım. Ama Ereğli Belediyesine kim iş yaptıysa, kim hizmet ettiyse, kim mal sattıysa parasını da zamanında alır, almaya da devam edecek. Alışmışlar, alıştırılmış üç kuruşa lehlerinde yazı yazdırmaya öyle bir şey yok. Doğruyu ve namuslu insanların yapması gerektiğini yapması lazım herkesin. Belkaya bizim gözbebeğimiz, Ereğli bizim gözbebeğimiz Ereğli'de gece gündüz asfaltımız devam ediyor, bir taraftan soğuk asfalt bir taraftan sıcak asfalt yapıyoruz bir taraftan da parke taşı çalışması gerçekleştiriyoruz. Bütün sokaklarda hemşerilerimizin hiçbirinin ayağına çamur değmeyecek şekilde hizmetlerimizi hızlandırdık ve devam edecek" dedi.

"Mesele üzüm yemek olmalı kimse bağcı dövmeye kalkmamalı"

Başkan Oprukçu, "Hizmetlerimizi hakikaten Ereğlimizi çok sevdiğimiz için yapıyoruz, Ereğli Belediyesinde de haksızlığa, hukuksuzluğa ve ahlaksızlığa meydan vermemek, müsaade etmemek için de çırpınıyoruz. Kim elinde ne varsa ardına koymasın, kim ne yapmak istiyorsa bugün yapsın yarına koymasın. Yarın Hak Teala'nın hesabının üstün geleceğini, hesabının gerçekleşeceğine eminim. Herkes aklını başına alacak. Yaşadığımız günler Hüseyin Oprukçu'yu hizmetten nasıl alıkoyarız günleri, ben girdiğim sokağı tamamlarım onu da yarım bırakmam. Birilerinin yaptığı gibi bundan sonrası Ereğli Belediyesine ait demem, halbuki yaptığın yer de Ereğli Belediyesine ait. Madem bunu diyecektin niye o sokağa girdin. Mesele vatandaşı Ereğli Belediye Başkanının üzerine salma meselesidir. Ne geçecek eline! Demek ki eski beldelerimizden yeni mahallelerimizden sizler gibi nezaket sahibi muhtarlarımız, ihtiyar heyeti hemşerilerimiz, meclis üyelerimiz de var. Mesele üzüm yemek olmalı kimse bağcı dövmeye kalkmamalı. Hüseyin Oprukçu dövülecek adam değil, 80 öncesinde kurşunların önünden nasıl seke seke geldiysek şimdi de seke seke istikbali kucaklar, teminat altına alırız. Ereğli'de bağımsız seçildim, bağımsız seçildiğimde benim MHP'li olduğumdan şüphe eden kim vardı. Ben dün de bugün de yarın da MHP'liyim. Ben, aziz Türk Milleti'ne ve hemşerilerimize vakfedilmiş bir ömrü yaşıyorum. Bu ömrü lekelemeden, hizmetle ve şerefli bir şekilde tamamlamaya kararlıyım. Ereğli Belediyesi'nde de eline, beline ve diline sahip olmayan, işini yapmayan hiç kimseyle de yol arkadaşlığı yapmayacağım, bunu da herkes böyle bilsin. Bitmedi, artık Ereğli'de Hüseyin Oprukçu bitti demeden hiçbir şey bitmez. Ne yapıyorsak adamlığımızdan ve Ereğlimizi çok sevdiğimizden yapıyoruz. Bu ülkenin ve hemşerilerimizin dirliği, birliği her şeyden daha önemli olduğu için yapıyoruz. Allah'ın izniyle hizmet etmeye devam edeceğiz. Dedikodu, fitne, fesat odaklarına da her şeye rağmen vakti gelince hukuki anlamda hesabını sormaya devam edeceğiz. Bir kez daha sizlere teşekkür ediyor, ziyaretinizden dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Şunu da dile getireyim Belkaya'da asfalt yapamadığımız sokaklara da parke taşı yapacağız. Allah'ın izniyle Belkaya 50 yıldır alamadığı hizmeti alacak" diye konuştu. - KONYA

Başkan Oprukçu'ya Belkaya Mahallesi sakinlerinden teşekkür
Başkan Oprukçu'ya Belkaya Mahallesi sakinlerinden teşekkür

Hüseyin Oprukçu, Belkaya, Ereğli, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Oprukçu'ya Belkaya Mahallesi sakinlerinden teşekkür - Son Dakika


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