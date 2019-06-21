Son Dakika Haberleri: Başkan Oprukçu'ya ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Oprukçu'ya ziyaret

1 saat önce

Türkiye'nin ilk Devlet ve Çevre Bakanı ve Konya'nın eski Ereğli İlçe Belediye Başkanlarından Ali Talip Özdemir ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'yu makamında ziyaret etti.

Başkan Oprukçu'ya ziyaret, System.String[]
Türkiye'nin ilk Devlet ve Çevre Bakanı ve Konya'nın eski Ereğli İlçe Belediye Başkanlarından Ali Talip Özdemir ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'yu makamında ziyaret etti.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, ski Ereğli İlçe Belediye Başkanlarından Ali Talip Özdemir ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'nun kendilerini ziyaret etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Oprukçu, "Ereğlimizin iki değerli bürokratını ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz, bu nazik ziyaretleri için eski Ereğli Belediye Başkanlarımızdan, Devlet ve Çevre Bakanımız Ali Talip Özdemir ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'ya teşekkür ederim. Ülkemizin ve şehrimizin böyle değerli insanlara her zaman ihtiyacı vardır ve Ereğlimize önemli hizmetleri olmuştur. Bu hizmetler için de kendilerine ayrıca teşekkür ederim. Bu hizmetlerden bir tanesi olan ve bugün aramızda olmalarına vesile olan Ali Talip Özdemir'in kıymetli anneleri adına yaptırdığı Fikriye Özdemir Adalet Meslek Yüksek Okulu bina açılışı ve ilk mezunlar töreni için ayrıca tebriklerimi iletiyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Oprukçu, daha sonrasında Özdemir ve Rektör Zorlu ile birlikte Fikriye Özdemir Adalet Meslek Yüksek Okulu bina açılışı ve ilk mezunlar için tören programına katıldı. Okulu derece ile bitiren öğrencilere ödüllerini Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı takdim etti. Protokol üyelerinin okulu gezmesinden sonra program sona erdi.

Açılış programına, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Eski Devlet ve Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Konya ve Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı, Ereğli Emniyet Müdürü, Ereğli POMEM Müdürü, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi ve Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu yöneticileri, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:15 Kaynak: İHA
Cem Zorlu, Ali Talip Özdemir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Yıldırım'a eleştiri: Belediyeciliği bedava internetle tanımlamasını gerçekçi bulmuyorum Oyuncu Hande Erçel'in hamile ablası pozlarıyla ilgi odağı oldu Buğday ihracatından 4 ayda 300 milyon dolarlık kazanç sağlandı Sivas'ın Şirin Babası, 24 yıldır bıçak üretiyor! Yurt dışından bile alıcısı var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 12:38:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Oprukçu'ya ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]