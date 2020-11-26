Başkan Oral'a 'Yılın Hizmet Adamı' ödülü - Son Dakika

Başkan Oral'a 'Yılın Hizmet Adamı' ödülü

26.11.2020 11:20
Başkan Oral'a 'Yılın Hizmet Adamı' ödülü, System.String[]

Merkezi Ankara'da bulunan News Time Dergisi ve News Türk Medya Grup, 2020 yılının en başarılı isimlerini belirledi.

Merkezi Ankara'da bulunan News Time Dergisi ve News Türk Medya Grup, 2020 yılının en başarılı isimlerini belirledi.

Türkiye'nin en prestijli dergilerinden News Time-News Türk Dergileri ve Medya Grubu, yaptığı hizmetler, projeler ve COVID-19 ile bölgesinde etkin mücadele etmesinden dolayı Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı, 'Yılın Hizmet Adamı' seçti. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ödülünü Ankara'da News Time-News Türk Medya Grup Haber Merkezi'nde yapılan törenle aldı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve her yıl yılın EN'lerini okuyucuları ve anketlerle belirleyen ve muhteşem bir ödül gecesinde ödülleri sahiplerine ulaştırıyordu. News Time ve News Türk Medya Grup tarafından bu yıl COVID-19 nedeni ile ödüller sahiplerine Medya Grup Haber Merkezinde sahiplerine teslim edildi. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral da "Yılın Hizmet Adamı" ödülünü Ankara'da News Time-News Türk Medya merkezinde Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Amina Mirzayeva ve Medya Grup Genel Yayın Yönetmeni Kerim Akbaş'ın elinden aldı. - YALOVA

Başkan Oral'a 'Yılın Hizmet Adamı' ödülü
Başkan Oral'a 'Yılın Hizmet Adamı' ödülü
Başkan Oral'a 'Yılın Hizmet Adamı' ödülü

Altınova, Ankara, Medya, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Oral'a 'Yılın Hizmet Adamı' ödülü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul için dikkat çeken koronavirüs araştırması: 10 kişiden yalnızca 3'ü kısıtlama istiyor Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğrafına parayla ilgili yorum yapan takipçisine küfrederek cevap verdi Güne düşüşle başlayan dolar 7,92'den işlem görüyor Koronavirüs testi pozitif çıkan Kadir Topbaş hastaneye kaldırıldı Genç kadını çalıştığı yerde öldürüp, intihara kalkıştı Merkez Bankası'ndan yükselen dolar için yeni hamle: Swap ihale limitlerini yükseltti Star TV'nin bir kadının bıçaklandığı sahneyi "En güzel an" etiketiyle paylaşması sosyal medyayı ayağa kaldırdı Adana'da hobi için beslediği kazlarla çiftlik kurdu, Türkiye'nin her yerine satış yapıyor
Son Dakika! HDP'li Kemal Bülbül'e silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası Son Dakika! HDP'li Kemal Bülbül'e silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası         
11:12
Merkez'in faiz artırımı sonrası bankalar da kredi faizlerini yükseltti! İşte banka banka güncel oranlar Merkez'in faiz artırımı sonrası bankalar da kredi faizlerini yükseltti! İşte banka banka güncel oranlar         
10:57
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 463 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 463 liradan işlem görüyor         
10:47
Son Dakika! Akıncı Üssü Davası'nda; sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlar 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı Son Dakika! Akıncı Üssü Davası'nda; sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlar 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı         
10:31
Maradona'nın ölümü sonrası İngiliz basınının attığı manşetler büyük tepki çekti Maradona'nın ölümü sonrası İngiliz basınının attığı manşetler büyük tepki çekti         
10:22
Son Dakika! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz terör operasyonunda gözaltına alındı Son Dakika! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz terör operasyonunda gözaltına alındı         
09:52
Engelli kızını ellerini bağlayarak rehabilitasyona götüren anne kan dondurdu Engelli kızını ellerini bağlayarak rehabilitasyona götüren anne kan dondurdu         
09:38
Sadakatsiz'de Asya'nın tehlikeli planı izleyicileri ekrana kilitledi Sadakatsiz'de Asya'nın tehlikeli planı izleyicileri ekrana kilitledi         
09:31
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı         
09:02
96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim 96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim         
08:50
Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor         
08:13
Koronavirüs vakaları arttı, Bakan Koca korkutan verileri açıkladı! İşte il il yoğun bakım doluluk oranları Koronavirüs vakaları arttı, Bakan Koca korkutan verileri açıkladı! İşte il il yoğun bakım doluluk oranları         
07:50
Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti         
00:48
Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi         
22:49
İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor         
22:41
Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı         
19:19
Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronavirüsün çoğalmasını engelliyor Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronavirüsün çoğalmasını engelliyor         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 11:30:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Oral'a 'Yılın Hizmet Adamı' ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei