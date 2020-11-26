Başkan Oral'a 'Yılın Hizmet Adamı' ödülü - Son Dakika

Merkezi Ankara'da bulunan News Time Dergisi ve News Türk Medya Grup, 2020 yılının en başarılı isimlerini belirledi.

Türkiye'nin en prestijli dergilerinden News Time-News Türk Dergileri ve Medya Grubu, yaptığı hizmetler, projeler ve COVID-19 ile bölgesinde etkin mücadele etmesinden dolayı Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı, 'Yılın Hizmet Adamı' seçti. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ödülünü Ankara'da News Time-News Türk Medya Grup Haber Merkezi'nde yapılan törenle aldı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve her yıl yılın EN'lerini okuyucuları ve anketlerle belirleyen ve muhteşem bir ödül gecesinde ödülleri sahiplerine ulaştırıyordu. News Time ve News Türk Medya Grup tarafından bu yıl COVID-19 nedeni ile ödüller sahiplerine Medya Grup Haber Merkezinde sahiplerine teslim edildi. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral da "Yılın Hizmet Adamı" ödülünü Ankara'da News Time-News Türk Medya merkezinde Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Amina Mirzayeva ve Medya Grup Genel Yayın Yönetmeni Kerim Akbaş'ın elinden aldı. - YALOVA