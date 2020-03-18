Başkan Oral'dan su müjdesi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Oral'dan su müjdesi - Son Dakika

Başkan Oral'dan su müjdesi

6 saat önce

Yalova Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, 1 ay boyunca olağanüstü bir arızanın yaşanmaması halinde hiçbir evin susuz kalmayacağını belirterek, "Belediye encümenimizin aldığı karar ile ilçemizde su borcu olan vatandaşlarımızın suları bir ay boyunca kesilmeyecek.

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Yalova Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, 1 ay boyunca olağanüstü bir arızanın yaşanmaması halinde hiçbir evin susuz kalmayacağını belirterek, "Belediye encümenimizin aldığı karar ile ilçemizde su borcu olan vatandaşlarımızın suları bir ay boyunca kesilmeyecek. Mağdur durumda olan ailelere de 10 ton su vereceğiz" dedi.


Başkan Dr. Metin Oral, korona virüsüne karşı savaşta en etkili yöntemin temizlik olduğunu ifade ederek, "Temizlikte esas unsurların başında su gelmektedir. Altınova Belediyesi olarak vatandaşlarımıza geçmişte olduğu gibi bu zor süreçte de olağanüstü bir arıza olmaması halinde su sıkıntısı yaşatmayacağız. Gerekli tedbirleri almış durumdayız" ifadelerini kullandı.


Altınova Belediyesi olarak ilçede su sıkıntısının yaşanmaması için 5 adet su terfi pompası kurduklarını hatırlatan Başkan Oral, "Altınova'da su sıkıntısı yaşanmayacak. Geçtiğimiz yıllarda yer altı sondaj kuyuları ile su depomuza hat bağlanarak kuraklıkla mücadelede çalışmaları yaptık. İlçemizde kesintisiz su kullanımı için tedbirler aldık. 5 adet su sondajı yapılarak depomuza hatları bağladık. İnşa ettiğimiz su pompalarıyla ilçemizde su sıkıntısı yaşanmayacaktır" diye konuştu. - YALOVA

Metin Oral, Altınova, Yalova, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:23 Kaynak: İHA

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