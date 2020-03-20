Başkan Oral esnafla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Oral esnafla buluştu - Son Dakika

Başkan Oral esnafla buluştu

6 saat önce

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, esnaf kahvaltılarının yanı sıra ilçe esnafına düzenli olarak ziyaretler gerçekleştirerek, fikir alışverişlerinde bulunuyor.

Başkan Oral esnafla buluştu, System.String[]

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, esnaf kahvaltılarının yanı sıra ilçe esnafına düzenli olarak ziyaretler gerçekleştirerek, fikir alışverişlerinde bulunuyor. Başkan Oral, koronavirüs hakkında esnafa bilgiler veriyor.


Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçe esnafına ziyaretlerde bulunarak, devam eden hizmetler ve projeler ile belediye çalışmaları hakkında sohbet ediyor. Başkan Metin Oral ve Belediye Meclisi üyeleri Fevzi Arıcı, Bilal Ok, Hasan Karabacak ve Şaban Cineviz ile birlikte esnafa ziyaretlerinde bulundu. Başkan Oral, sıkıntıları dileyip, görüş alışverişinde bulundu. Altınova'nın büyüyüp gelişmesi için çalıştıklarını söyleyen Başkan Oral, "Düzenli olarak esnafları ziyaret ediyoruz. Zaman zaman kahvaltıları birlikte yapmaya çalışıyoruz. Her kesimin görüşleri bizim için büyük önem taşıyor. Bu çerçevede esnaflarımızla karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunuyor, sıkıntıları ve çalışmaları ele alıyoruz. Bu etkinliğimiz her iki taraf açısından da oldukça yararlı geçiyor" dedi. - YALOVA

Metin Oral, Altınova, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:25 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti
Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim         
12:07
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:03
Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak         
11:50
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil         
11:48
Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek         
11:21
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi         
10:31
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi         
09:58
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi         
09:19
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi         
08:28
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek         
07:56
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti         
00:47
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı         
23:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 17:41:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Oral esnafla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]