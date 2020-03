Başkan Oral esnafla buluştu - Son Dakika

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, esnaf kahvaltılarının yanı sıra ilçe esnafına düzenli olarak ziyaretler gerçekleştirerek, fikir alışverişlerinde bulunuyor. Başkan Oral, koronavirüs hakkında esnafa bilgiler veriyor.



Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçe esnafına ziyaretlerde bulunarak, devam eden hizmetler ve projeler ile belediye çalışmaları hakkında sohbet ediyor. Başkan Metin Oral ve Belediye Meclisi üyeleri Fevzi Arıcı, Bilal Ok, Hasan Karabacak ve Şaban Cineviz ile birlikte esnafa ziyaretlerinde bulundu. Başkan Oral, sıkıntıları dileyip, görüş alışverişinde bulundu. Altınova'nın büyüyüp gelişmesi için çalıştıklarını söyleyen Başkan Oral, "Düzenli olarak esnafları ziyaret ediyoruz. Zaman zaman kahvaltıları birlikte yapmaya çalışıyoruz. Her kesimin görüşleri bizim için büyük önem taşıyor. Bu çerçevede esnaflarımızla karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunuyor, sıkıntıları ve çalışmaları ele alıyoruz. Bu etkinliğimiz her iki taraf açısından da oldukça yararlı geçiyor" dedi. - YALOVA