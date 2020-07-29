Başkan Oral: "Salgına karşı topyekûn mücadele veriyoruz" - Son Dakika

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Tersanelerden dolayı bölgemizde ciddi sıkıntılar bekleniyordu, tedbirlerle başardık. Salgına karşı topyekün mücadele veriyoruz" dedi.

Altınova'da 25 bin tersane çalışanın yer aldığını ifade eden Başkan Oral, "İlçemizde İstanbul, Kocaeli, Yalova ve diğer yerlerden gelip, çalışan arkadaşlarımız var. Bölge olarak normalde deyim yerindeyse patlamaya hazır bir alandaydık. Ancak tersane girişimcilerimiz işverenlerimiz, kaymakamlığımız, belediyemiz, çalışanlarımız gerekli tüm tedbirleri uyguladı, uygulanıyor. Büyük fedakarlıklar yapıldı" diye konuştu.

Kaymakamlık, belediye, Vefa Destek Grupları, esnaf ve ilçe halkının fedakarca mücadele ettiğini dile getiren Başkan Metin Oral, "Kaymakamlığımıza, belediye personelimize, Vefa Destek Gruplarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Korona virüsü her yeri etkilediği gibi, bizleri de ister istemez etkiledi. COVİD-19'un en aktif olduğu dönemde tüm önceliğimizi bu duruma yönelttik. Bu sebeple de bazı projelerimizi ötelemek zorunda kaldık. Korona virüsüne karşı Altınova olarak bir bütün olduk.

Oral, "Bölgemizde 25 bin tersane çalışanı var. İstanbul, Kocaeli, Yalova ve diğer yerlerden gelip, çalışan arkadaşlarımız var. Bölge olarak normalde deyim yerindeyse patlamaya hazır bir alandaydık. Tersanelerden dolayı bölgemizde ciddi sıkıntılar bekleniyordu. Fakat Kaymakamlığımız, belediyemiz, tersane işverenlerimiz, işçi arkadaşlarımız, vatandaşlarımız tüm kurallara harfiyen uydu, uyulmaya da devam ediyor" diye konuştu. - YALOVA