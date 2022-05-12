Başkan Oran, Açtığı Çukurları 6 Aydır Kapatmayan Elektrik Firmasını Canlı Yayında Halka Şikayet Etti - Son Dakika

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ilçede elektrik hatlarını yeraltına almak için açılan çukurların 6 aydır kapatılmamasına, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla tepki gösterdi. Firmaya 490 bin TL ceza kestiklerini belirten Oran, "Altın Yunus ve Alaçatı mahallelerimizde bu sıkıntıları çok ağır bedel ödeyerek Çeşme halkı çekiyor. Artık canımıza tak etti" dedi.

Tatil cenneti Çeşme'de elektrik hatlarını yer altına almak için açılan ancak aylardır kapatılmayan çukurlar, turizm sezonu öncesi Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın tepkisini çekti. Başkan Ekrem Oran, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak iki mahalledeki elektrik hatları için açılan hendekleri öylece bırakan Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye tepki gösterdi.

Müteahhit firmanın yolları kazdığını, belli noktalarda hatları dahi yerin altına almadan, kazılı halde bırakıp gittiğini anlatan Başkan Oran, "Yeryüzündeki cennet Çeşmemizin Altın Yunus Mahallesi'ndeyim. Ben bugün bir kurumu size şikayet edeceğim. Kasım ayında kazı izinlerini belediyemizden alan, elektrik hatlarını yerin altına alma amacıyla kazı yapan bu kurumun müteahhidi kasım ayından beri kazdığı bu yolları elektrik hattını da bazı yerlerde yerin altına almadan bırakmış durumda. Belediyemiz bu kuruma 490 bin TL ceza kesti ama yetmiyor. Kurumun müteahhidi bu kazıları yaparken pis su borularını kırmış, su borularını koparmış" diye konuştu.

"ARTIK CANIMIZA TAK ETTİ"

Oran, şöyle devam etti:

"Çeşme'de 2022 yılında bize verdikleri görüntü bu. Defaten kendilerini uyardık. 'Bize bu zulmü yapmayın' dedik. Cezalarını da kestik ama ben bu sıkıntılarını halkım ve Çeşme ailemle paylaşıyorum. Yeteri kadar sabrettik. Elektrik ile ilgili kurumu halkımıza şikayet ediyorum. Çeşmelilere bu zulmü yapmaya hakkınız yok. Müteahhidiniz batmış olabilir, ekonomik sıkıntı olabilir ama insanları bu şekilde bırakamazsınız. Bazı yerlerde belediyemizin bu kazıları yaptığıyla ilgili yazıları okuyorum, kazıları yapan da bu şekilde bırakan da bellidir. Kendilerini uyardık, bir an evvel kapatın! Kapatmazsanız biz altyapı tadilatını yaptıktan sonra kapatacağız ama Altın Yunus ve Alaçatı mahallelerimizde bu sıkıntıları çok ağır bedel ödeyerek Çeşme halkı çekiyor, artık canımıza tak etti. Cezayı yazdık, burayı kapatacağız. Elektrik hatlarını yer altına alma yetkimiz yok, biz alındığı kadarıyla örteceğiz ve mahallelerimizi sezona hazırlayacağız. Ben 'artık yeter' diyorum ve Çeşme Belediye Başkanı olarak bizi bu hale getirenleri halkıma şikayet ediyorum."