Başkan Oran, "Çeşme'yi hak ettiği noktaya taşıyacağız!" - Son Dakika

Başkan Oran, "Çeşme'yi hak ettiği noktaya taşıyacağız!"

08.04.2021 10:57
Başkan Oran,

Çeşme Belediyesi Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı Çakabey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

2020 yılı değerlendirmesini yapan Başkan Oran, "Planlı, programlı bir şekilde, imkanlarımızı doğru kullanarak, azımızı çoğaltıp varımızı büyüterek Çeşme ailemiz için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Çok daha mutlu ve çok daha güzel, daha yaşanabilir bir Çeşme yaratacağız. Çeşme bizim evimiz, biz kocaman bir aileyiz, biz birlikte güzeliz" dedi.

Yoğun gündemli Meclis Toplantısı'nda, Çeşme Belediyesi'nin 2020 yılı Faaliyet Raporu görüşülerek, Meclis 1. Ve 2. Başkan Vekilliği, Meclis Katip Üyelikleri, Encümen Üyelikleri ve Komisyon Üyelikleri seçimleri gerçekleştirildi.

"7 gün 24 saat esasıyla hizmet vermeyi sürdürüyoruz"

Mecliste 2020 yılını değerlendiren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Yeryüzündeki Cennet Çeşme için attığımız her adımda, yerel değerlerini koruyan, esnafını, çiftçisini destekleyen, gençlerine eğitim, spor ve kültür alanlarında geniş imkanlar sunan, 'Sen, Ben Yok. Biz Varız' diyerek, sosyal belediyecilik anlayışıyla herkesin, her kesimin dertlerine çözüm üreten, bir çaba içerisinde benimle birlikte yoğun emek harcayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile her alanda sürdürdüğümüz etkili mücadele sonucunda yurdun birçok bölgesinden on binlerce kişi güvenilir bölge olarak Çeşme'yi tercih etti. Adrese Dayalı Nüfus Sayım Sistemi nedeniyle kırk dört bin dört yüz olan nüfusumuza bağlı olarak elimizdeki kadro ve bütçemizle yüzbinlerce kişiyi mağdur etmeden Çeşmemizde bu zorlu sürecin en az hasarla atlatılması için tüm birimlerimizle yedi gün yirmi dört saat esasıyla hizmet vermeyi sürdürüyoruz.

"Altyapımızı güçlendirdik"

Teknik ve uzman kadrosunu güçlendirdiğimiz, elektronik altyapısını yenileyerek Elektronik Belge Yönetim Sistemi (E-belediye üzerinden online borç sorgulama, ödeme, e-beyanname ve online nikah başvurusu) gibi dijital hizmetleri devreye soktuğumuz Çeşme Belediyesi'ni, çağdaş bir yapıyakavuşturduk.

"Büyük Çeşme hayalimize hızla yürüyoruz"

Bu süreçte gerekli olan bütçe ve kadro eksiğinin giderilerek daha etkin hizmet kapasitesine ulaşabilmek için başlattığımız #AdresimÇeşme kampanyamıza binlerce Çeşme sever destek verdi. Ekonomik ve sosyal alanda tüm dünyada durgunluğa neden olan salgının yıkıcı etkilerine rağmen Çeşme'yi hak ettiği noktaya taşıyabilmek için her gün daha inançlı, daha kararlı adımlar atarak büyük Çeşme hayalimize hızla yürüyoruz.

"Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzü kurduk"

Yeryüzündeki Cennet Çeşme; denizi, plajları, doğal güzellikleri ve tarihi birikiminin yanı sıra Germiyan'ımızda, Ildırı'mızda, Ovacık'ımızda toprağı işleyen emektar çiftçileriyle de tarım konusunda özel ve önemli bir yer.

Yerel değerlerin gelecek nesillere aktarılması, yerli ürünlerin üretim kapasitesinin arttırılması için yürüttüğümüz çalışmalarımızı kurduğumuz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz bünyesinde topladık. Müdürlüğümüz, Çeşme'ye özgü endemik bitki türlerinin, tarımsal ürünlerin sürdürülebilir bir şekilde ekonomiye kazandırılmasının yanı sıra çiftçilerimizin eğitimi ve gelecek kuşaklara toprağın öneminin aktarılması için etkin projeler yürütüyor.

"Üreticimize destek olmaya devam ediyoruz"

Çiftçimize ata tohumumuz olan Karakılçık tohumunu dağıtarak başladığımız desteğimiz sonucunda elde ettiğimiz buğdayımızdan belediye işletmemiz ÇEŞTUR Halk Ekmek fırınında Karakılçık ekmeği üretimi gerçekleştiriyoruz. Çeşmeli çiftçimize desteğimiz kavun, yerli domates, beyaz soğan, sakız enginar, Çeşme limonu tohumları ve fideleri vererek devam ediyor.

"Tarihi değerlerimize sahip çıkıyoruz"

Yine bu süreçte Çeşme'nin tarihi değerlerini ayağa kaldıracak çalışmalarımıza da ara vermedik. Bağlararası ve Erythrai kazılarına desteğimiz sürerken İsmail Obası Camisi olarak da bilinen Tarihi Çeşmeköy Camii'nde konservasyon çalışmalarını başlattık. Dalyan'ın simgesi Nezir Kaya'nın aşkının simgesi olan Nezir'in Kulesi'nin yeniden inşası bitme noktasına geldi.

"Yeni birimleri ve hizmetleri hayata geçirdik"

Yediden yetmişe tüm insanları, plajları, doğası, hayvanları ile bir bütün olarak Yeryüzündeki Cennet Çeşme'nin tüm unsurlarına en iyi hizmeti götürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ilıca'da hizmete başlayan Dr. Tayfun Aydemir Sağlıklı Yaşam Merkezi'mizde yüzlerce hemşehrimize hasta nakil ambulansı, evde bakım, psikolojik destek ve diyetisyen hizmeti sunduk. Veteriner İsmail Ekmekçioğlu Sokak Hayvanları Kliniği'mizde binlerce hayvana tedavi ve kısırlaştırma işlemi uyguladık.

"Plastik Atıksız Şehirler Ağı'na Katıldık"

Sürdürülebilir Kalkınma amaçlarımız doğrultusunda WWF - Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)ile imzaladığımız Plastik Atıksız Şehirler Ağı protokolü ile 2 yıl içerisinde ilçemiz genelinde plastik kirliliğimizi yüzde 30 oranında azaltmayı taahhüt ettik. Kentlerin kişi başına düşen olumsuz çevresel etkilerinin azaltılması ile önleme, azaltma, geri dönüşüm ve tekrar kullanma yoluyla katı atık üretiminin önemli ölçüde azaltılmasını sağlayacağız.

"Hedefimiz fark yaratmak"

Ilıca Plajı'nı tarihinde ilk kez mavi bayrakla taçlandırdık. Plajlar halkındır anlayışı ile Çeşme'deki birçok plajın belediyemiz uhdesine geçmesi için en üst düzeyde girişimlerimizi sürdürüyoruz. Çeşme'nin değerlerini koruyarak çoğaltmaya, Çeşmeli'nin işini aşını büyütmeye sonuna kadar devam edeceğiz.

Hedefimiz fark yaratmak ve Ovacık, Ildırı, Germiyan, Reisdere, Şifne, Dalyan, Çiftlikköy, Ilıca, Alaçatısıyla Çeşme'yi artık, hak ettiği noktaya taşımaktır.

"Biz kocaman bir aileyiz, biz birlikte güzeliz"

Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz günübirlik termal tesislerle Çeşme sağlık turizmi ile yıl boyu aktif ve yaşayan bir cazibe merkezi haline gelecek. Bütün bunları yaparken en temel prensibimiz atalarımızdan miras, çocuklarımızdan emanet tüm güzellikleri koruyarak adım atmak. Planlı, programlı bir şekilde, imkanlarımızı doğru kullanarak, azımızı çoğaltıp varımızı büyüterek Çeşme ailemiz için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Çok daha mutlu ve çok daha güzel, daha yaşanabilir bir Çeşme yaratacağız. Çeşme bizim evimiz, biz kocaman bir aileyiz, biz birlikte güzeliz

Çeşme Belediyesi, Koronavirüs, Plastik, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Oran, 'Çeşme'yi hak ettiği noktaya taşıyacağız!' - Son Dakika


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