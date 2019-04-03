Başkan Oran'dan Alaçatı Ot Festivali Daveti

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, seçim sürecinin ardından, "Soğuk bir kış, sert bir seçim sürecinin ardından herkesi Alaçatı Ot Festivalimize baharı kutlamaya davet ediyorum" dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, seçim sürecinin ardından, "Soğuk bir kış, sert bir seçim sürecinin ardından herkesi Alaçatı Ot Festivalimize baharı kutlamaya davet ediyorum" dedi.



Vatandaşların sandıkta, barış ve huzurdan yana bir tercih yaptığını belirten Ekrem Oran, vatandaşları Alaçatı Ot Festivali'ne davet etti. Oran, Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntılardan; ancak birlik ve beraberlik içerisinde üreterek kurtulacağını söyledi. Oran, "Bu yıl onuncusunu düzenlediğimiz Alaçatı Ot Festivali, bir arada yaşama kültürünü, bu toprakların zenginliklerini, yerel değerleri öne çıkararak kalkınmanın mümkün olduğunun ve bu anlayışın tüm dünyadan karşılık bulacağının önemli bir göstergesi. Alaçatı Ot festivali, nisan ayı başında tüm yarımadamıza, Selçuk'tan Kuşadası'na kadar bölgesine katkı sağlayan bir organizasyon. Önümüzdeki dönemde Alaçatı Ot Festivali gibi bir çok festivalle Çeşmemizi tüm dünyanın ilgi odağı haline getireceğiz" diye konuştu. - İZMİR

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