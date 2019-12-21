Başkan Ören güven tazeledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ören güven tazeledi - Son Dakika

Başkan Ören güven tazeledi

6 saat önce

Denizli Buldan Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Derneği'nin gerçekleştirilen genel kurulu sonrası mevcut başkan Osman Ören güven tazeledi.

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Denizli Buldan Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Derneği'nin gerçekleştirilen genel kurulu sonrası mevcut başkan Osman Ören güven tazeledi.


Gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını Mehmet Koç, başkan yardımcılıklarını ise Ömer Yeşildağ ve İbrahim Acıkara yaptı. Genel kurulda Buldan Yörük Türkmen Derneği adının Buldan Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Derneği olarak değiştirilmesi teklifi oy birliği ile kabul edilirken üyelere seslenen Başkan Ören "Dernek olarak kurulduğumuz ilk günden itibaren yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Yörük Türkmen kültürünü tanıtmak, gelecek nesillere ulaştırmak adına başarılı çalışmalar yaptık. Yayla gölünde düzenlediğimiz şenliklerin ünü Türkiye'de ve dünyada nam saldı. Yürüttüğümüz faaliyetlerle hem kültürümüzü tanıtıyor hem de Buldan ekonomik ve sosyal hayatına katkı yapıyoruz. Bize destek veren siz değerli üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.


Tek liste halinde yapılan genel kurul sonrası Başkan Ören güven tazeledi. - DENİZLİ

Buldan, Ören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:13 Kaynak: İHA
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