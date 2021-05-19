Başkan Orhan 19 Mayıs'ı yeşil sahada kutladı - Son Dakika

Başkan Orhan 19 Mayıs'ı yeşil sahada kutladı

19.05.2021 12:21
Başkan Orhan 19 Mayıs'ı yeşil sahada kutladı, System.String[]

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı genç futbolcularla birlikte maç yaparak kutladı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı genç futbolcularla birlikte maç yaparak kutladı.

Bu yıl Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele edecek olan Ilıca İdman Ocağı Belediyespor Kulübü'nü ziyaret eden Başkan Orhan, genç futbolcularla birlikte hem idmana katıldı, hem de maç yaptı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Ilıca Orhan Tavlı Stadı'nda birbirinden renkli görüntüler oluşurken, genç futbolcuların bayrak pozu ise, görülmeye değerdi.

Başkan Orhan'dan Gençlik Mesajı

Ilıca Orhan Tavlı Stadı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusu yaşandı. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, bu yıl Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) yükselen Ilıca İdman Ocağı Belediyespor futbol takımına 19 Mayıs sürprizi yaptı. Bu ay sonunda başlayacak karşılaşmalar öncesinde hazırlıklarını aralıksız sürdüren genç futbolcularla idmanda bir araya gelen Başkan Orhan, gençliğe önemli mesajlar verdi. Bayramlarını kutladığı genç futbolculara seslenen Aziziye Belediye Başkanı Orhan, "Sizler de dahil olmak üzere tüm gençliğimiz; ülkemizin yükseliş umudu ve diriliş kaynağını teşkil ediyorsunuz" dedi.

"Gençlik bizim has bahçemiz"

Türkiye'nin, gücünü ve tüm enerjisini gençliğinden aldığını ifade eden Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Gençliğimiz, aziz milletimizin has bahçesi ve adeta hilalle yıldız gibi parıldayan yüzüdür. Gençliğimiz bizim en eşsiz hazinemiz ve dahi muazzam bir kudrete sahip temel dinamiğimizdir. İstiklalimiz kuşkusuz gençlerimizin elindedir ve istikbalimiz gençlerimize emanettir. Bu doğrultuda 19 Mayıs ise, Milli Mücadele ile kazanılan bağımsızlığın gençlerimize ve gençliğimize hem armağan, hem de emanet edilişinin yıl dönümüdür. Dolayısıyla 19 Mayıs, bu ülkenin ve necip milletimizin gücünü ifade eder. Bu vesileyle Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz" diye konuştu.

Futbolcularla Çift Kale Maç

Daha sonra genç futbolcularla birlikte idmana katılan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, çift kale maç yapmayı da ihmal etmedi. Nefesleri kesen maçta Kulüp Başkanı İlhan Umut Aktaş rakip takımda forma giyerken, karşılaşmanın hakemliğini ise Antrenör Yunus Aydın yaptı. Ilıca İdman Ocağı Belediyesporlu futbolcuların performanslarıyla göz doldurduğu çift kale maçta, Başkan Orhan'ın kullandığı penaltı atışı direkten dönünce, golcü oyuncu Abdullah topu ağlarla buluşturdu. Karşılaşma, Başkan Orhan'ın takımının 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. - ERZURUM

Başkan Orhan 19 Mayıs'ı yeşil sahada kutladı
Başkan Orhan 19 Mayıs'ı yeşil sahada kutladı
Başkan Orhan 19 Mayıs'ı yeşil sahada kutladı
Başkan Orhan 19 Mayıs'ı yeşil sahada kutladı
Başkan Orhan 19 Mayıs'ı yeşil sahada kutladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Orhan 19 Mayıs'ı yeşil sahada kutladı - Son Dakika


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