Başkan Orhan; 3 Temmuz düşmana galip gelmenin ilk adımıdır - Son Dakika

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 3 Temmuz Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 101. Yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.



Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı ilk gün olarak 3 Temmuz'un önemine değinen Başkan Orhan, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlar ile milletin şahlandığına dikkat çekti. Başkan Orhan mesajında, Düşman kuvvetlerinin topyekün bir halde Anadolu'yu işgal etme girişimlerinin büyük direnişle püskürtüldüğünü hatırlattı. 3 Temmuz 1919'da Erzurum'a gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, fedakarlığın en büyüğüne, inanç ve inanmışlığın en üst mertebesine yine bu şehirde tanıklık edildiğini vurgulayan Başkan Orhan, şunları kaydetti. "Manda ve himayenin kabul edilemeyerek milletin şahlanışına sebep olan Erzurum ve Sivas Kongrelerinin öncesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a ilk geldiği yerin Ilıca oluşunu hatırlatmak istiyorum. Her yıl 3 Temmuz tarihinde törenlerle andığımız bu kutlu günü ne var ki pandemi dolayısıyla bu yıl düzenleyememiş olmanın burukluğunu yaşıyoruz. Bundan sonraki yıllarda da Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılması olarak gördüğümüz 3 Temmuz ve akabinde büyük katılımla yapılan 23 Temmuz Erzurum Kongrelerinin yıl dönümünün tüm şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum." - ERZURUM