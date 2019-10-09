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Başkan Orhan başarıyı ödüllendirdi

20 dakika önce

Erzurum İzcilik Spor Kulübü yöneticileri ve sporcuları Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ı ziyaret etti.

Başkan Orhan başarıyı ödüllendirdi, System.String[]

Erzurum İzcilik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü yöneticileri ve sporcuları Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ı ziyaret etti.


Geçtiğimiz günlerde Ankara'da düzenlenen Short Track Başkent Kupası'nda minikler düzeyinde 5 gümüş ve 3 bronz madalya alarak başarı gösteren Erzurum İzcilik Spor Kulübü yöneticileri ve sporcuları Aziziye Belediye'sini ziyaret ettiler.


Ziyarete İzcilik Kulübü Sorumlusu Özcan Işık, başarılı olan minik sporcular ve aileleri katıldı. Biz belediyenin Selçuklu Mahallesi'nde bulunan hizmet binasında gerçekleşen program yaklaşık yarım saat sürdü.


Sporcuların ziyaretinden ziyadesiyle mutlu olduklarını dile getiren Başkan Orhan," Şehrimizde ve Ülkemizde sporcularımızın kazandığı her başarı bizi gururlandırıyor. Biliyoruz ki; elde edilen bu başarılar uzun bir süre ortaya koyulan emeğin sonucu. Yavrularımız Ankara'da aldıkları madalyalarla bizleri gururlandırdılar. İlerleyen yıllarda bizleri çok daha büyük başarıların beklediğini görebiliyoruz. Yerel yönetimler olarak her zaman sporcularımızın ve onları yetiştiren hocalarımızın yanındayız. Sporcularımız, hocalarımızı ve sporcularımızın ailelerini yürekten tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.


Ziyaretin sonunda sporcular hediyelerini Başkan Orhan'ın elinden aldı. - ERZURUM

Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye, Erzurum, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:03 Kaynak: İHA
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