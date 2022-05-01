BAŞKAN ORHAN'DAN 1 MAYIS'TA İŞÇİLERE AYNALI KUTU SÜRPRİZİ - Son Dakika

ERZURUM merkez Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 1 Mayıs İşçi Bayramı, Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle personeliyle buluşmasında "Belediyemizin en çalışkan, özverili elemanı işçi arkadaşımızı belirledim, fotoğrafını da bu kutunun içerisine koydum" diyerek işçilere kutu sürprizi yaptı. Büyük bir merakla içinde ayna olan kutuya bakan işçiler, kendilerini görünce "Başkanım adaletli bir seçim olmuş" dedi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 1 Mayıs İşçi Bayramı, Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle personeliyle iftar yemeğinde buluştu. Belediye başkan yardımcıları, birim müdürlerinin de katıldığı yemeğe işçiler büyük ilgi gösterdi. Belediyeye ait fen işleri şantiyesindeki iftar yemeği sonrası konuşan Başkan Orhan, çalışanların bayramlarını kutlayarak, ikramiye ve maaşların hesaplara yatırıldığını söyledi. 1 Mayıs İşçi Bayramı sebebiyle düzenledikleri organizasyon öncesinde başkan yardımcıları, müdürler ve şeflerle istişare ettiğini belirten Orhan, "Beyaz masaya gelen şikayetlerin nasıl değerlendirildiğini, dışarıda çalışan ekiplerimizin, kaplıca tesisleri de dahil olmak üzere vatandaşlarla olan ilişkileri, sorunlara yaklaşımları, çözüm önerileri ve diyalogları ile sicil dosyalarını inceledim ve kendimce bir karar verdim. Bir kişiyi belediyemizin en çalışkan, özverili elemanı, işçisi olarak belirledim. Fotoğrafını da bu kutunun içerisine koydum. Merak eden arkadaşlar, gelip bakabilir ancak gördüğünü başka kimseye söylemeyecek. Herkes baktıktan sonra ben açıklayacağım" diye konuştu.

Büyük bir merak içerisinde sıraya giren işçiler, Başkan Orhan'ın masaya koyduğu ortasında ayna olan kutuya bakmaya başladı. Aynada kendini gören işçiler, büyük bir mutlulukla yerlerini alırken, "Başkanım adaletli bir seçim olmuş" değerlendirmesinde bulundu.

Yaptığı kutu sürpriziyle işçilerin yüzünü güldüren Orhan, 1 Mayıs ve ramazan bayramlarını kutladı. Bütün çalışanlarının özel ve önemli olduğunu belirten Başkan Orhan, "Her bir çalışanımız bizim için paha biçilemez bir değer. Gayretleri, çalışkanlıkları ve samimiyetleri o kadar büyük ki, onları birbirleriyle mukayese etmek bile kendilerine haksızlık olurdu. Onların bizim için taşıdığı anlam ve önemi biz de böyle bir sürprizle ifade etmeye, anlatmaya çalıştık. Sürpriz kutumuzda en başarılı ve en çalışkan işçimizin görüntüsü var dedik, aynalı kutuya bakan her çalışanımız içinde kendi suretini gördü. Böylece tüm işçilerimizin çalışkan ve bir o kadar da başarılı olduklarını ifade ettik" dedi.(DHA)

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Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)