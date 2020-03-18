Başkan Orhan'dan 18 Mart mesajı - Son Dakika

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Tarihin akışını değiştiren ve Kurtuluş meşalesini ateşleyen büyük mücadelenin coşkuyla kutlandığı günün anlam ve önemine değinen Başkan Orhan, yüz yılı geçmesine rağmen unutulmayan bu destanın tüm dünyaya örnek olduğunu söyledi.



Başkan Orhan yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi:



"Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi. Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakarlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Çanakkale Deniz Zaferi Birinci Dünya Savaşı içinde ayrı bir özelliği olan, tarihin akışını değiştiren, bağımsızlığı uğruna canını vermekten çekinmeyen Türk milletinin kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferiniz kutlu olsun aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz." - ERZURUM