Başkan Orhan'dan Dadaş Necati'ye geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika

Bir süre önce geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi edilen 84 yaşındaki 'Dadaş Necati' lakaplı Necati Tutaş, nihayet sağlığına kavuşarak evinde istirahate çekildi. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın bizzat evine giderek geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğu Dadaş Necati'nin sağlık durumunun düzeldiği görüldü.

Muvazzaf asker babanın çocuğu olarak Erzurum'da doğan, Türkiye'nin ilk yurtdışı asker çıkarması olan Kore Savaşı'nda vatani görevini ifa eden Necati Tutaş, 40 yıl boyunca para almadan müezzinlik yapmasıyla da biliniyor. Ziyaretinde Dadaş Necati'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Orhan, tüm Erzurumluların gönlünde yer edinmiş Kültür mirasçılarına değer verilmesinin önemine dikkat çekti.

Başkan Orhan, "Ziyaretimizde amcamızın sağlığını da, moralini de hamdolsun yerinde gördük. Erzurum'un yaşayan kültür elçilerinden olan Necati Tutaş'ın gelecek nesillere aktaracağı çok sayıda tarih ve kültür birikimi olduğunu düşünüyoruz. Rabbimden şafi ismiyle şifalar vermesini niyaz ediyorum" dedi.

"Erzurum Kültürüne Sahip Çıkalım"

Erzurum'un kültürü ve tarihi değerleriyle Anadolu'nun önsözü olduğuna değinen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yerel yönetimler olarak bu konuda her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerinin altını çizdi. Erzurum kültürünün yaşatılması adına sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarının birlikte olmasının önemin değinen Başkan Orhan, "6 bin yıllık tarihi geçmişi ile dünyanın en eski şehirleri arasında yer alan Erzurum'un her anlamda zengin kültürel değerleri bünyesinde taşıdığını biliyoruz. Gelenek ve göreneklerin yanı sıra tarihi bizzat yaşayarak gelecek nesillere aktaran büyüklerimizin anlattıkları bizlere rehber oluyor. Değerlerimizi yaşatmak adına bu fırsatları iyi değerlendirmemiz gerekiyor" diye konuştu. - ERZURUM