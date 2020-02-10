Başkan Orhan'dan DAGC'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Orhan'dan DAGC'ye ziyaret - Son Dakika

Başkan Orhan'dan DAGC'ye ziyaret

6 saat önce

Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyarette bulundu.

Başkan Orhan'dan DAGC'ye ziyaret, System.String[]

Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyarette bulundu.


DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy ve yönetim kurulu üyelerince karşılanan Orhan, cemiyetinin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Cemiyetin çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ifade eden Başkan Orhan, belediyenin faaliyetleri hakkında da bilgi verdi. MÜSİAD Erzurum Şubesi ile birlikte termal kaynaklı sera projesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydeden Orhan, şirketin kurulduğu ve onay beklendiğini ifade etti. Başkan Orhan, ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarını da anlattı. Ziyarette Aziziye Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mustafa Çomaklı da hazır bulundu. - ERZURUM

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Erzurum, Aziziye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İdlib toplantısı yapıldı
Merter'de İBB ile Güngören Belediyesi'ni karşı karşıya getiren büfe kaldırıldı ABD'den şehit haberleri sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Türkiye'nin yanındayız ABD'li güvenlik şirketinin konvoyuna bombalı saldırı iddiası

Son Dakika Haberleri
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli'nin klip çekimine koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 23:54:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Orhan'dan DAGC'ye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]