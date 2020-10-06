Başkan Orhan'dan engelli öğrenciye çat kapı ziyareti - Son Dakika

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Ilıca Mahallesi'nde ikamet eden fiziksel engelli 13 yaşındaki Hayrunnisa Yurtsever'in evine sürpriz ziyaret gerçekleştirerek tablet bilgisayarını bizzat kendisi verdi.

Başkan Orhan'ın ziyaretinden duyduğu sevinci gözlerinden okunan minik Hayrunnisa, EBA destekli çevrimiçi eğitimde zorluk çektiği için Aziziye Belediyesi'nden talep ettiği tablet bilgisayarına kavuştu.

Evine ziyarette bulunan Aziziye Belediye Başkanı Orhan ile uzun süre sohbet eden Hayrunnisa'nın okulunda da başarılı bir öğrenci olduğu öğrenildi. Fiziksel engeline rağmen eğitimindeki başarısının azim ve kararlı oluşundan kaynaklandığını dile getiren Hayrunnisa Yurtsever, "Başkanımız Muhammed Cevdet Orhan'ın sosyal belediyecilik anlamında gayretleri bizleri mutlu ediyor. Özellikle çocukların beklentilerini ve isteklerini karşılama yönünde oldukça istekli oluşu bizleri mutlu ediyor. Belediyeden talep ettiğim tablet bilgisayarı bizzat getirmesi de ayrı bir sevinç kaynağı oldu." dedi.

Başkan Orhan; Engelleri Aşanlar Her Zaman Kazanır

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, küçük Hayrunnisa gibi engelleri aşma gayretinde olan çocukların başarısına destek vermenin insani bir zorunluluk olduğunu söyledi. Kendisinden park talebinde bulunan Hayrunnisa'nın bu talebinin karşılanması için gerekli çalışmalara başlayacaklarını söyleyen Başkan Orhan, "Hayrunnisa ile vakit geçirirken zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamadık. Gayreti ve hayat dolu yüreği bizde derin izler bıraktı. Bizden belediyecilik anlamında talepleri oldu. Çevrimiçi eğitimde EBA destekli programlara girmesi zorunlu olduğu için tablet talebini de yerine getirdik. İnşallah bizden bilhassa istediği çocuk oyun parkı içinde gerekli çalışmaları yapacağız" dedi. - ERZURUM