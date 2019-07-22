Son Dakika Haberleri: Başkan Orhan'dan Erzurum Kongresi mesajı
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Başkan Orhan'dan Erzurum Kongresi mesajı

1 saat önce

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yayımladığı mesajda Erzurum Kongresi'nin 100. yıl dönümünü kutladı.

Başkan Orhan'dan Erzurum Kongresi mesajı, System.String[]
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yayımladığı mesajda Erzurum Kongresi'nin 100. yıl dönümünü kutladı.

Başkan Orhan, Erzurum'un, tarihe beşiklik etmiş, medeniyet denilince Anadolu'nun nadide şehirleri arasında yerini almış ve vazife düştüğünde de yine en önde hareket etmiş sembol şehir olduğunu ifade etti.

Başkan Orhan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mondros mütarekesi ile adeta işgale açık hale gelen vatan toprakları, Erzurum'da ilan edilen, manda ve himayeyi kesinlikle reddeden milli irade doğrultusunda, düşman işgalinden korunmuş ve Türk milleti emperyalist devletlere karşı dik duruşunu bir kez daha sergilemiştir. Erzurum'da yapılan kongre, temelini milli iradenin oluşturduğu hükümetin attığı ilk adım olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde 23 Temmuz 1919'da 62 delegenin bir araya gelmesiyle oluşan kongrede alınan kararlarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temelleri atılmış, Türk halkının milli mücadele ruhu canlandırılmış ve bağımsızlık ateşi körüklenmiştir. Aziz Türk milleti ne zaman zor duruma düşse, ihtiyacı olan azmi ve gayreti yüreğinde bulmuştur. Ecdadımız yaşadığımız bu günleri düşünerek canı pahasına vatanı savunmuştur. Bu vesileyle Erzurum Kongresi'nin 100. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimizin tümünü rahmetle yad ediyor, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum." - ERZURUM
Erzurum Kongresi, Erzurum, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:37 Kaynak: İHA
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