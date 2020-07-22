Başkan Orhan'dan Erzurum Kongresi mesajı - Son Dakika

Başkan Orhan'dan Erzurum Kongresi mesajı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 101. yılı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Orhan'dan Erzurum Kongresi mesajı, System.String[]

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 101. yılı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Kurtuluş savaşında düşman işgalinin sona erdirilmesinde Erzurum'un büyük rolü olduğuna değinen Başkan Orhan, Milli Mücadele kavramlarının Erzurum ile anlam kazandığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve delegelerin, işgal altındaki ülke topraklarının kurtarılması için Erzurum ve Sivas Kongreleri ile çok önemli kararlar aldığını hatırlatan Başkan Orhan, Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasında ilk tohumların Erzurum Kongresiyle atıldığını dile getirdi.

Aziziye Belediye Başkanı Orhan daha sonra mesajında şu sözlere yer verdi: "Anadolu düşman işgali altındaydı. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu illerinin bölüşülmesi ihtimali büyük endişe yaratıyordu. O zor günlerde, bölgede bir kongre toplanması fikri gündeme geldi. Erzurum'daki 15'inci Kolordu Komutanı Kazım Karabekir, bu fikre büyük destek verdi. Karabekir Paşa, Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Paşa'yı da kongreye davet etti. Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Elazığ, Van ve Bitlis illerinin temsilcilerinden oluşan kongre, 23 Temmuz 1919'da Erzurum'da toplandı. Toplantıya Erzurum delegesi olarak katılan Mustafa Kemal, sonrasında başkanlığa seçildi. 57 delege günlerce, kurtuluş çarelerini aradı, tartıştı ve karara vardı. Nihayetinde ardından gelen Sivas Kongresi bu tohumun filizlenmesinin nedenidir. Bugün Erzurum ve Erzurumlunun vatan savunmasında yüzyıllardan beri gelen misyonu devam etmektedir. Erzurum denilince ülkenin kalesi ve özeti yakıştırmaları bizler için gurur vesilesi olmuştur." - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 01:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Orhan'dan Erzurum Kongresi mesajı - Son Dakika
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