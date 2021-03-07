Başkan Orhan'dan kadına yönelik şiddete tepki - Son Dakika

Başkan Orhan'dan kadına yönelik şiddete tepki

07.03.2021 13:13
Başkan Orhan'dan kadına yönelik şiddete tepki, System.String[]

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Kadınlar bizim has bahçemiz, gönül dilimiz, ana fikrimiz ve varlığımızın temel direğidir" dedi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Kadınlar bizim has bahçemiz, gönül dilimiz, ana fikrimiz ve varlığımızın temel direğidir" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Aziziye Belediye Başkanı Orhan, mesajında kadına yönelik şiddeti eleştirdi. Son zamanlarda kadına yönelik şiddet eylemlerinin gündemde daha fazla yer bulmaya başladığına dikkati çeken Başkan Orhan, bu durumun kabul edilemez olduğunun altını çizdi. Başkan Orhan, kadına yönelik şiddetin her türlüsüne insanlık adına karşı durulması gerektiğini ifade ederek, "Kadının yeri bizim toplumumuzda hep ayrıcalıklı ve özel olmuştur. Kadın bizde sevgiyi, saygıyı, şefkati ifade eder. Kadın bizde emeği, gayreti, özveriyi ve mücadeleyi ifade eder. Kadın bizde birliği, beraberliği, dayanışmayı temsil eder. Kadın bizde her şeydir, varlığımızın temel direğidir. Taşıdığı anlam işte böylesine önemli ve yeri kesinlikle doldurulamaz büyüklükte olan kadınlarımıza yönelik şiddet, bu sebepledir ki; iman hakikatini inkar etmektir, nankörlük demektir" ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya Hesabından Sert Eleştiri

Öte yandan Başkan Orhan, kadına yönelik şiddeti sosyal medya hesabından da sert bir dille eleştirdi. Başkan Orhan, Samsun'da bir kadının sokak ortasında öldüresiye dövülmesiyle ilgili yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kadına yönelik şiddet eylemlerine dün Samsun'da bir yenisi daha eklendi. Boşandığı eşi tarafından sokakta öldüresiye dövülen kişi bir kadındı, bir anneydi ve bir insandı

İrkildik!

Burkulduk!

İzlerken dahi kanımızı donduran o dehşet anlarına ise, ne yazık ki, 5 yaşındaki bir çocuk tanıklık etti!

Kim ne derse desin ve kadına yönelik şiddet karşısında kim hangi saçma gerekçeyi gösterirse göstersin; hakikat şudur:

Kadına şiddet; insanlık onuruna hakarettir!

Kadına şiddet; acizliktir, ucuzluktur, çukurluktur!

Ve kadına şiddet; en hafif tabirle insani hasletlerin hayvani güdülere dönüşmüş halidir!

Biz inanıyoruz ki;

Yüce Türk adaleti, Samsun'da yaşanan üzüntü verici bu olayın failine gerekli cezayı verecek ve insan görünümlü o caniyi ait olduğu kafese mutlaka kapatacaktır.

Unutmayalım ki!

Kadına yönelik şiddet sadece bir kanun ihlali değil, aynı zamanda insanlık suçudur!" - ERZURUM

Başkan Orhan'dan kadına yönelik şiddete tepki

Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye, Samsun, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Orhan'dan kadına yönelik şiddete tepki - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Devlete çağrımdır, FETÖ'yü futboldan temizleyin İstanbul'un yanı başında kar yağışı etkili oluyor! Uzmanlardan Bolu Dağı için çığ uyarısı Fenerbahçe A Takım Doktoru Burak Kunduracıoğlu, kendisine yöneltilen ağır eleştirilere isyan etti Son Dakika: Eski eşini çocuğunun gözleri önünde öldüresiye döven İbrahim Zarap tutuklandı Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü Fuhşa zorlandığını iddia ederek eşini öldüren Çilem Doğan yıllar sonra konuştu: Emine Bulut, Pınar Gültekin, Özgecan Aslan gibi olacaktım Türkiye'ye Irak'ta sinsi tuzak! ABD'nin görevini NATO devralıyor, 2 bin 500 PKK'lı teröriste eğitim verilecek
Chelsea, Uğurcan Çakır'ı sezon sonunda renklerine bağlamak istiyor Chelsea, Uğurcan Çakır'ı sezon sonunda renklerine bağlamak istiyor         
13:12
Gürgen Öz'den, Türkiye'yi ayağa kaldıran olaya sert tepki: Hiçbir dönem bu kadar kadına cinayet, şiddet yaşanmamıştı Gürgen Öz'den, Türkiye'yi ayağa kaldıran olaya sert tepki: Hiçbir dönem bu kadar kadına cinayet, şiddet yaşanmamıştı         
12:38
Yol çalışması sırasında bulunan tarihi kalıntının ne olduğu bilinmiyor Yol çalışması sırasında bulunan tarihi kalıntının ne olduğu bilinmiyor         
12:12
Mangal yaptıkları sırada bahçeye düşen 9.5 kiloluk taş köylüleri heyecanlandırdı! Meteor olduğunu iddia ediyorlar Mangal yaptıkları sırada bahçeye düşen 9.5 kiloluk taş köylüleri heyecanlandırdı! Meteor olduğunu iddia ediyorlar         
11:40
Kısıtlamasız cumartesi uzmanları korkuttu: Böyle sürdükçe pandemi bitmez, nisan ayında üçüncü dalgayı görürüz Kısıtlamasız cumartesi uzmanları korkuttu: Böyle sürdükçe pandemi bitmez, nisan ayında üçüncü dalgayı görürüz         
10:51
15 yıldır mezarlıkta sattığı çiçeklerle evini geçindiren kadın, kızını Oxford Üniversitesi'nde okutuyor 15 yıldır mezarlıkta sattığı çiçeklerle evini geçindiren kadın, kızını Oxford Üniversitesi'nde okutuyor         
10:27
1999 depremi sonrası İstanbul'a yerleştirilen yardım konteynerleri hırsızların hedefi oldu 1999 depremi sonrası İstanbul'a yerleştirilen yardım konteynerleri hırsızların hedefi oldu         
09:47
Kızının gözleri önünde eski karısını öldüresiye döven saldırgandan pes dedirten sözler: Bir anda gözüm döndü Kızının gözleri önünde eski karısını öldüresiye döven saldırgandan pes dedirten sözler: Bir anda gözüm döndü         
08:46
Nişantaşı'nda gece vakti açık olan restorandan çıkan ünlü isim şaşırttı Nişantaşı'nda gece vakti açık olan restorandan çıkan ünlü isim şaşırttı         
01:32
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar         
23:03
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi! Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi! Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?         
21:17
'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi?         
14:52
Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar         
13:39
Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı         
11:32
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Cübbeli Ahmet Hoca, katıldığı yayında yakalandığı amansız hastalığı anlattı Cübbeli Ahmet Hoca, katıldığı yayında yakalandığı amansız hastalığı anlattı         
09:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 13:27:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Orhan'dan kadına yönelik şiddete tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei