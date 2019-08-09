Son Dakika Haberleri: Başkan Orhan'dan Kurban Bayramı mesajı
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Başkan Orhan'dan Kurban Bayramı mesajı

7 dakika önce

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Orhan'dan Kurban Bayramı mesajı, System.String[]
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Orhan, bayramların huzur ve sükunetin hakim olduğu, kardeşlik duygularının en üst seviyeye ulaştığı en önemli zamanlar olduğunu belirtti.

Başkan Orhan şöyle devam etti: " İslam dini toplumun her kesimini düşünen ve kapsayıcı bir özellik ifa eder. Mübarek Kurban Bayramı bunun en iyi örneklerinden bir tanesidir. Yardımlaşma duygusunun ön plana çıktığı, kardeşlik duygularının pekiştiği ve bu sayede birlik olma durumunun en güzel haliyle ortaya çıktığını görüyoruz. Bayramlar her türlü insanı duyguların yeşerdiği anlardır.".

Başkan Orhan mesajının son bölümünde şu görüşlere yer verdi: " Birlikte bizi güçlü yapan, bizi bir arada tutan ortak değerlerimiz ve taviz vermediğimiz birlikteliğimiz. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramın başka Ülkemiz olmak üzere, Türk ve İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını, yakın coğrafyamız ve dünya üzerinde yaşanan acıların sona ermesini, Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." - ERZURUM
Muhammed Cevdet Orhan, Kurban Bayramı, Aziziye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:33 Kaynak: İHA
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