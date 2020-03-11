Başkan Orhan'dan kurtuluş mesajı - Son Dakika
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Başkan Orhan'dan kurtuluş mesajı

6 saat önce

12 Mart Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıldönümü ve İstiklal Marşının Kabulünün 99. yıldönümü nedeniyle Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Orhan'dan kurtuluş mesajı, System.String[]

12 Mart Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıldönümü ve İstiklal Marşının Kabulünün 99. yıldönümü nedeniyle Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, kutlama mesajı yayımladı.


İki gurur gününün aynı tarihe denk gelmesinin ayrı bir anlam kazandırdığını ifade eden Başkan Orhan, "Anadolu'nun önsözü olan şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun ve İstiklal Marşı'mızın TBMM'de kabulünün yıldönümü bizler için övünç vesilesidir. Topla tüfekle değil ancak insan gücüyle düşmana göğüs geren Erzurum halkı bugünde duruşundan hiçbir eksilme olmadan aynı vakarı göstermektedir. 15 Temmuz 2016 tarihi bu duruma en büyük örnek teşkil etmektedir. Düşman topraklarımıza duyduğu iştahı yüz yıl sonrasında bile devam ettirmektedir. Önce Ruslara ardından Ermenilere karşı vatan toprağını koruyan Erzurumlular, Türk'ün sarsılmaz iradesini, vatan ve bayrak sevgisini, Dadaşın üstün cesaret ve kahramanlığını bir kez daha tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Esaret ve karanlık dolu günlerde ezanı, bayrağı, namusu ve toprağını koruyan Erzurum, düşmana asla geçit vermemiştir. Bunun yanında merhum Mehmet Akif Ersoy'un, vatan toprakları işgal altındayken kaleme aldığı İstiklal Marşı; milli mücadele ruhunu, Türk Milleti'nin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıtmaktadır. Vatanı için gerektiğinde canını feda etmekten kaçınmayan büyük Türk milletinin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı bugün de bizlere vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu göstermektedir. Bu vesile ile bu iki gurur gününün Erzurum halkı nezdinde tüm ülkemize hayırlar getirmesini dilerim" sözlerine yer verdi. - ERZURUM

Aziziye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:19 Kaynak: İHA
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