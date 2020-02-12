Başkan Orhan'dan medya çıkarması - Son Dakika
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Başkan Orhan'dan medya çıkarması

6 saat önce

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum'da faaliyet gösteren basın kuruluşları ve gazeteci cemiyetlerine ziyaret gerçekleştirdi.

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Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum'da faaliyet gösteren basın kuruluşları ve gazeteci cemiyetlerine ziyaret gerçekleştirdi. Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti ve Erzurum Gazeteciler Cemiyeti ve haber ajansı yöneticileri ve gazete yöneticileri ile bir araya geldi.


İlk olarak Erzurum Gazeteciler Cemiyeti ve Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti yöneticileri ile bir araya gelen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, daha sonra İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve Demirören Haber Ajansı Bölge Müdürü Turgay İpek ile görüştü. Erzurum'da yayın yapan Pusula Gazetesi yöneticileri Sevda Güneş İncesu ve Cihat İncesu ile görüşen Başkan Orhan, son olarak Palandöken Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Şener ile görüştü. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yerel yönetimler ile medyanın bütünlüğünün önemine değindi. Bilhassa Erzurum'un köklü bir basın geçmişi olduğunu hatırlatan Başkan Orhan, bu gücün şehrin potansiyellerinin harekete geçirilmesinde büyük etken olacağını söyledi.


Başkan Orhan, "Cumhuriyeti kuran şehir olarak bilinen Erzurum'un sorunlarının çözümünde yerel yönetimler olarak medyadan gelecek öneri ve şikayetleri her zaman dikkate alıp çalışmalarımızda kılavuz ediniyoruz. 6 yıla yakın görev süremizde hep bu ilke ile hareket ediyoruz" dedi.


Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum basınının genelinde üretilen haber ve yorumlarda yapıcı üslubun ortaya çıktığına vurgu yaptı. Başkan Orhan, "Aziziyemiz son yıllarda büyük gelişim gösteriyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana imar uygulamalarında taviz vermedik ve kararlı bir şekilde ilçenin yapısının bozulmasına müsaade etmedik. Buna rağmen inşaat firmalarının en çok talep ettiği ilçe konumuna geldik. Buna paralel artan nüfusumuzda memnuniyet verici boyutta. Aziziyemiz için yapacak çok şeyimiz var. Bunda medyamızın katkılarını bekliyoruz" dedi. - ERZURUM

Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:32 Kaynak: İHA
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