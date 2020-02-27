Başkan Orhan'dan Regaip kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Orhan'dan Regaip kutlaması - Son Dakika

Başkan Orhan'dan Regaip kutlaması

6 saat önce

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, İslam dünyasında mübarek kabul edilen ve Recep, Şaban, Ramazan aylarını kapsayan "Üç Ayların habercisi" Regaip Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Orhan'dan Regaip kutlaması, System.String[]

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, İslam dünyasında mübarek kabul edilen ve Recep, Şaban, Ramazan aylarını kapsayan "Üç Ayların habercisi" Regaip Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


Recep ayının ilk cuma gecesi idrak edilen Regaip Kandili'nin rahmet ve mağfiret gecesi olduğunu hatırlatan Başkan Orhan, özellikle savaş ortamının genelde hakim olduğu dünyada barışın ve sükunetin gelmesi için Allah'ın rahmeti ve mağfiretine ihtiyaç olduğunu söyledi.


Özellikle İslam coğrafyasının kan ve gözyaşı barındırdığını belirten Başkan Orhan, "Bereket ve rahmet dolu üç aylara ulaşmış, on bir ayın sultanı Ramazan'ın gölgesini üzerimizde hissetmiş bulunuyoruz. İnsanlarımızın yaradana daha derin bir şükür imkanı bulacağı bu özel gecede, muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını temenni ediyorum" dedi.


Aziziye Belediye Başkanı Orhan, son olarak dünyada halen devam eden savaşların büyük çoğunluğunun İslam topraklarında zuhur ettiğine dikkat çekti. Başkan Orhan, İslam kelimesinin kökeni itibariyle barışı tanımladığını söyleyerek, "İslam barış iklimini tesis eder. Dünya barışının sağlanması için hep birlikte üç ayları ve Regaip Kandili'ni fırsat bilip dua edelim." diye konuştu. - ERZURUM

Regaib Kandili, Aziziye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:57 Kaynak: İHA
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