Son Dakika Haberleri: Başkan Orhan: Gazetecilik Mesleği Vicdanın Sesidir

Başkan Orhan: Gazetecilik Mesleği Vicdanın Sesidir

2 saat önce

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Orhan: Gazetecilik Mesleği Vicdanın Sesidir, System.String[]
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Orhan mesajında gazetecilik mesleğinin kamunun vicdanıyla eşleşmiş, halkın haber alma ve bilgi edinme haklarını en iyi şekilde yerine getiren sorumluluğu büyük bir meslek grubu olduğunu belirtti.

Dünyanın her yerinde zulüm gören, haksızlığa maruz bırakılan ve insana yakışmayan davranışlarla karşılan mazlumların sesini duyurabilmesinde gazetecilerin önemine değinen Başkan Orhan, gazetecilik mesleğinin vicdanın başladığı yerde olduğunu ve kamunun özünü oluşturduğunu söyledi.

Başkan Orhan: " Birey olarak hepimiz çevremizde olup bitenlerden haberdar olmak isteriz. En yakınımızdan tutunda dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan gelişmeler gazetecilerimiz sayesinde bizlere ulaşabilmektedir. Bu anlamda gazetecilik mesleği toplumun bilgi edinme ve özgürce haber alma hakkını korumaktadır.

Basınımız yine 15 Temmuz hain darbe girişi sırasında Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın beyanatlarını halkımıza ulaştırarak, bu darbe girişiminin püskürtülmesinde ve engellenmesinde hayati rol oynamıştır. Darbecilere karşı millet iradesini sonuna kadar savunmuştur.

Bu anlamda gazetecilik mesleğinin demokrasimizin en önemli mihenk taşlarından biri olduğu bir kez daha görülmüştür.".

Başkan Orhan mesajını şöyle tamamladı," Bu değerler ışığında şehrimizde, ülkemizde ve dünyanın her yer yerinde görev yapan gazetecilerimizin 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevlerini fedakarca ve severek ifa ettikleri için ayrıca şükranlarımı sunuyorum." - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:14 Kaynak: İHA

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