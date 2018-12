Başkan Orhan Halk Günü'nde Vatandaşları Dinledi

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, düzenledikleri halk günü toplantılarıyla vatandaşların görüş, öneri ve taleplerini dinlemeyi sürdürüyor.

Her fırsatta halkla bir araya gelen Başkan Orhan, başkanlık makamının yanı sıra her hafta düzenlenen halk günü toplantılarıyla vatandaşların gönlünü kazanıyor. Dadaşkent ve Ilıca hizmet binalarında aynı gün içerisinde farklı saatlerde gerçekleşen toplantılara vatandaşların ilgisi yoğun oluyor. Vatandaşların taleplerinin titizlikle alındığı ve sorunlarına çözüm aranan toplantılara Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katılıyor.



Göreve geldikleri günden itibaren katılımcı belediyeciliğin bir gereği olarak ilçeyi hep ortak akıl neticesinde alınan kararlarla yönettiklerini dile getiren Başkan Orhan, hayata geçirdikleri projelerin tamamını vatandaşların görüşlerini alarak tamamladıklarını ifade etti.



Başkan Orhan, "Ürettiğimiz hizmetlerin merkezinde insan var. Amacımız vatandaşlarımızın gönüllerine hitap ederek, gönül belediyeciliği yapmak. Beyaz Masa ekibimiz, Çağrı Merkezimiz ve Whatsapp hattımız yedi gün 7-24 saat vatandaşlarımızdan gelebilecek talepler için hizmet vermektedirler" şeklinde konuştu.



Vatandaşların her fırsatta görüşüne başvurdukları bilgisini veren Başkan Orhan, halk günü toplantılarını sürekli hale getirdiklerini ve bu kapsamda her türlü iletişim kanallarını kullandıklarını kaydetti. - ERZURUM

