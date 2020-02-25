Başkan Orhan: "Hizmette öncelik esaslıyız" - Son Dakika
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Başkan Orhan: "Hizmette öncelik esaslıyız"

6 saat önce

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, TRT Erzurum Radyosu'nun konuğu oldu.

Başkan Orhan:

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, TRT Erzurum Radyosu'nun konuğu oldu. Ömer Ergedik'in hazırlayıp sunduğu 'Doğunun Sesi' programına katılan Başkan Orhan, son yıllarda artan nüfus ve kentleşme ile dikkat çeken Aziziye'ye yapılan belediye hizmetlerini anlattı. Sürekli artan nüfus artışında belediye hizmetlerinin rolüne dikkat çeken Başkan Orhan, hizmetlerdeki başarısının sırrını anlattı.


Rutin belediyecilik hizmetlerinin dışına çıktıklarını ifade eden Başkan Orhan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında ki belediyecilik başarısı bizlere öğreti haline geldi. Her çalışmamızda onun İstanbul'a yaptıklarını emsal gösteriyoruz. Hizmetlerde öncelik sırasını ilke edindiğimiz için vatandaşın beklentilerini büyük ölçüde çözmüş oluyoruz. Böyle olunca da daha ciddi yatırımların yapılması anlamında hareket kabiliyetimiz oluyor" diye konuştu.


Doğunun batıya açılan penceresi konumunda ki Aziziye ilçesinin son yıllarda artan popülaritesinin hiç şüphesiz belediyecilik hizmetlerinin doğru bir şekilde yapılmasıyla ilişkili olduğunu dile getiren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Erzurum'un en huzurlu ve imar konusunda en sorunsuz ilçesiyiz diyebilirim. Kentleşmede hiçbir zaman taviz vermedik. Cumhurbaşkanımızın talimatını uygulayarak dikey kentleşmeye değil yatay kentleşme ağırlıklı çalışıyoruz. Çok katlı imarlaşmaya öteden beri karşı çıktık. Bu pozisyonumuzu koruyoruz. TOKİ'nin en fazla yatırım yaptığı ilçe olduğumuzu da hatırlatmak istiyorum. Toplu Konut İdaresi tarafından önümüzdeki yıllarda yeni konutlar yapılacak. Vatandaşlarımızın talepleri olduğu müddetçe de bu tür yatırımların önünü açacağız" diye konuştu.


Sosyal donatıları alanları artacak


İlçeye yatırımlar artarken yeşil alanlarının muhafazası konusunda çaba göstereceklerini söyleyen Başkan Orhan, "Ilıca mahallemizde geçtiğimiz yıl bitirilen yeni belediye binamızın hemen bitişiğinde bulunan Kültür Merkezimiz yanı sıra birlikte yeni yatırımlar için proje hazırlığındayız. İlçe halkımızın beklentilerine uygun sosyal aktiviteleri gerçekleştirecekleri mekanlar oluşturacağız" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Muhammed Cevdet Orhan, Recep Tayyip Erdoğan, Aziziye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:51 Kaynak: İHA
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