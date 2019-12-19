Başkan Orhan, inşaat mühendislerini kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Orhan, inşaat mühendislerini kutladı - Son Dakika

Başkan Orhan, inşaat mühendislerini kutladı

6 saat önce

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, her yıl 19 Aralık'ta kutlanan insanlık tarihi başlayan İnşaat mühendisliği ile ilgili yazılı bir kutlama metni yayınladı.

Başkan Orhan, inşaat mühendislerini kutladı, System.String[]

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, her yıl 19 Aralık'ta kutlanan insanlık tarihi başlayan İnşaat mühendisliği ile ilgili yazılı bir kutlama metni yayınladı.


Aynı zamanda kendisi de Çevre Yüksek Mühendisi olan Başkan Orhan, yayınladığı mesajda İnşaat Mühendisliği mesleğinin dünyanın en eski mesleği olduğuna dikkat çekti.


Ülkemizde İnşaat Mühendisliği öğretiminin başlangıcının 1773 yılında kurulan Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un kuruluşu olarak kabul edildiğine değinen Aziziye Belediye Başkanı Orhan, "Bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesi'nin de başlangıcı olan bu kurum, ülkenin bir "ıslahat" umudu olarak kurulmuştur. Teknik ve teknolojik alanda hızlı bir şekilde gelişen Avrupa devletleri karşısında öncelikle askeri alanda olmak üzere başarısızlığa uğramanın temel nedeni olarak teknik alanda ortaya çıkan geri kalmışlık görülmüştür. Bu nedenle gelişmeyi sağlayabilmek için mühendis yetiştiren okulların kurulmasına karar verilmiştir" dedi.


Türkiye'nin deprem kuşağında bir ülke olması hasebiyle İnşaat Mühendisliği mesleğinin ayrı bir önem kazandığına değinen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Bilindiği üzere ülkemiz deprem fay hatları üzerinde bulunuyor. Erzurum'un ikinci derecede deprem riski altında olduğunu da hatırlatmak isterim. Dolayısıyla inşaat sektöründe milimetrik hatalara bile meyil verilmemesi gerekiyor. İnsan hayatının yükünü taşıyan bu zorlu görevi yapan İnşaat Mühendislerimizin 19 Aralık İnşaat Mühendisleri Gününü tebrik ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:16 Kaynak: İHA
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