Başkan Orhan: "Odak Noktamız Hep İnsan Oldu"

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti tarafından yeniden Aziziye ilçesinin adayı gösterilmesi münasebetiyle teşekkür mesajı yayımladı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti tarafından yeniden Aziziye ilçesinin adayı gösterilmesi münasebetiyle teşekkür mesajı yayımladı.



Başkan Orhan, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Halkımızın duası, Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Merkezimizin takdirleriyle ilçemize hizmetkar olmak üzere yeniden belediye başkan adayı gösterildik. Tarafımıza tevdi edilen bu önemli görevin bize yüklediği sorumluluğun farkındayız. İlçemizin hak ettiği yere gelebilmesi için vatandaşlarımızla her zaman olduğu gibi yine gönül birliği yaparak; gece gündüz, dur durak bilmeden, yorulmadan ve yılmadan çalışmaya devam edeceğiz."



Geride bıraktıkları 5 yıla yakın süre içerisinde halkın kendilerinden hiçbir zaman desteklerini esirgemediklerinin altını çizen Başkan Orhan, ilçede bulunan 69'u mahalle statüsündeki köy olmak üzere 72 mahallenin tamamında akılcı projeler ürettiklerini ifade etti.



Başkan Orhan görev süreleri içerisinde Aziziye'nin devasa gelişimine ve dönüşümüne dikkat çekerek mesajına şöyle devam etti:



"Türkiye'nin en genç belediye başkanı olarak çıktığımız bu yolda hamdolsun, hükümetimizin destekleriyle Aziziye, Türkiye'nin en hızlı büyüyen ve gelişen ilçeleri arasında yerini aldı. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra tamamladığımız kentsel dönüşüm çalışmaları, oluşturduğumuz dev mesire alanı ve yeşil alanlar, eğitime verdiğimiz sınırsız destekler, ilçemizin uluslararası alanda tanıtımına önemli katkı sunan festivaller, termal turizmine yaptığımız yatırımlar ve spor kulüplerimize desteklerimiz. Bunların tamamı insanımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımızdan yalnızca bir kaçıydı. İnşallah ürettiğimiz yeni projelerle ilçemizin yükselişini devam ettireceğiz."



Hayata geçirdikleri çalışmaların tamamında insan odaklı hizmet ürettiklerini belirten Başkan Orhan, hiçbir zaman yaptıklarını yeterli görmediklerini belirtti. Başkan Orhan, yeniden belediye başkanı olmaları durumunda yine insanı merkeze koyan yönetim anlayışıyla, vatandaşlarla gönül birliği yapıp, hayalini kurdukları marka ilçe Aziziye hedefine emin adımlarla ulaşma gayretinde olacaklarını söyledi.



Başkan Orhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart Seçimlerini, Gönül Belediyeciliği Seçimi olarak gördüğünü ve kendilerinin de gerek seçim öncesi gerekse seçimi kazanmaları durumunda bu doğrultuda çalışmalarını hassasiyetle yürüteceklerinin bilgisini verdi.



Başkan Orhan, "Yalnızca hizmetlerimizle değil, vatandaşlarımızın gönüllerine giden yoları da inşa etme gayesinde olacağız. En uzaktan en yakına, mahallelerimizin tümünde vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Onların gönül coğrafyalarını keşfedip fethedeceğiz. Toplumun her kesimini kucaklayacağız. Büyüklerimizi ziyaret edip ellerini öpeceğiz. Küçüklerimizle bir araya geleceğiz. Engelli kardeşlerimizin bir gün değil hep yanında olacağız. Her zaman olduğu gibi yine esnafımızı ziyaret edip değerli istişarelerine başvuracağız. Belediyecilik anayasamız gönül belediyeciliği çatısı altında emin adımlarla yürümek olacak İnşallah" ifadelerini kullandı.



Başkan Orhan mesajının son olarak, "AK Parti teşkilatlarımızla birlikte yerel seçimlerin yapılacağı tarih olan 31 Mart'a kadar çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayarak Aziziye'nin büyük gelişimine ve dönüşüme hep birlikte şahit olacağız. Bize duyulan güvenin hakkını verebilmek için 'Halka hizmet Hakka' hizmet' anlayışından asla taviz vermeyeceğiz. Biz inanıyoruz, o halde hep birlikte güçlüyüz. Sefer bizden zafer Allah (CC) Teala'dan" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Makam Aracıyla Ormanda Alkol Alan CHP'li Belediye Başkanına, Vatandaşlar Tepki Gösterdi

Moussa Sow, Gazişehir Gaziantep'le Anlaşma İmzaladı

Bozkurt Figürlü Yorgana Yoğun İlgi! 3 ila 5 Bin TL Arasında Satılıyor

Son Dakika! Marmaris Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti