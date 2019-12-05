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Başkan Orhan semt pazarında

6 saat önce

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, semt pazarcılarına destek ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi.

Başkan Orhan semt pazarında, System.String[]

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, semt pazarcılarına destek ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi. Sürekli olarak kurulan pazarlarda semt pazarı esnafına destek ziyaretlerini sürdüren Başkan Orhan, geleneği bozmadı. Dadaşkent semtinde Çarşamba günleri kurulan pazarda esnafı tek tek gezerek taleplerini aldı. Soğuk kış şartlarına rağmen umarsızca çalışan semt pazarcılarının her daim destekçileri olduklarını vurgulayan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Şüphesiz kazancın en zor olduğu semt pazarcılarımıza belediye olarak desteklerimizi esirgemiyoruz. Semt pazarında bulunan esnafımız da yine toplumumuzun nabzını tutan bu anlamda sahaya hakim olan ticaret ehlimiz. Vatandaşlarımızın rahatlıkla alışverişlerini yapmaları adına esnafımızla hareket edip erek çözüm üretiyoruz. Bu anlamda semt pazarı esnafımıza da teşekkür ediyoruz." diye konuştu.


BAŞKAN ORHAN; AZİZİYE'NİN BÜYÜMESİNDE ESNAFIMIZIN BÜYÜK KATKISI VAR


Genç, yaşlı herkesin ilgisiyle karşılaşan Başkan Orhan Aziziye'nin gelişmesinde esnafın çok önemli rol oynadığını belirtti. Orhan, "Başlatmış olduğumuz dev projelerle Aziziye geleceğe koşuyor ve artık cazibe merkezi oluyor. İlçemizde büyük bir değişimi ve dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Son yıllarda Aziziye'nin nüfusu artan tek merkez ilçe olması bu gerçeği ortaya koymaktadır" dedi. - ERZURUM

Muhammed Cevdet Orhan, Dadaşkent, Çarşamba, Aziziye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:03 Kaynak: İHA
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