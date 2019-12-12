Başkan Orhan; "Sosyal medyadan dinleyip Halk gününde çözüyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Orhan; 'Sosyal medyadan dinleyip Halk gününde çözüyoruz' - Son Dakika

Başkan Orhan; "Sosyal medyadan dinleyip Halk gününde çözüyoruz"

7 saat önce

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, halk gününde vatandaşlarla buluştu.

Başkan Orhan;

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, halk gününde vatandaşlarla buluştu. 7'den 70'e herkesin sorunlarının çözümünde kapısını aşındırdığı Başkan Orhan, vatandaşların sorunlarının çözümünde anlık girişimleri ile biliniyor. Başkan Orhan, belediye başkan yardımcılarıyla birlikte düzenlediği Halk Günü'nde, kısa süreli biriken gerek sosyal medya ve gerekse bizzat beyaz masa birimine gelen talepler doğrultusunda Halk Günü programları organize ettiklerini hatırlattı.


VATANDAŞIN TALEP ÇITASI YÜKSELİYOR


AK Partili yerel yönetimler olarak en ücra mahalleye kadar yaptıkları beklenti ötesi hizmetlerden dolayı vatandaşlarında taleplerinde çıtanın yükseldiğine dikkat çeken Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Göreve geldiğimiz günden bu yana 100 kilometreyi aşan uzaklıktaki mahalle statüsündeki köyümüze bile sosyal donatı alanları oluşturup konaklar yaptık. Hemen her köyümüzde karo bordür çalışmamız var. Artık köy olmaktan ziyade özel çiftlik gibi görünüme bürünen bu yerleşim yerlerinde muhtarlarımız ve vatandaşlarımız farklı taleplerle geliyorlar. Düğün salonu talepleri ve bununla birlikte çoban evi istekleri ile birlikte yaylalarda oyun parkları istendiği durumlar bile oluyor. Bu talepler aslında ne denli çalıştığımızın ve rutin hizmetlerin tamamlandığını ortaya koyuyor" diye konuştu. - ERZURUM

Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:31 Kaynak: İHA
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