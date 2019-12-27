Başkan Orkan Başçeşme'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Orkan Başçeşme'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Başkan Orkan Başçeşme'de incelemelerde bulundu

6 saat önce

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Başçeşme Mezarlığı'nda incelemelerde bulundu.

Başkan Orkan Başçeşme'de incelemelerde bulundu, System.String[]

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Başçeşme Mezarlığı'nda incelemelerde bulundu. Başkan Orkan, belediye tarafından alınan yeni cenaze nakil aracı hakkında bilgiler aldı.


Başçeşme Mezarlığı'nda yenileme çalışmaları yapılacağını belirten Başkan Orkan, "Mezarlığımıza önümüzdeki dönemlerde Balıkesir ve Karesimize yakışır bir bina yapmayı düşünüyoruz" dedi.


Yeni cenaze nakil aracı hizmete girdi


Başçeşme Mezarlığını Balıkesir ve Karesi'ye yakışır bir hale getirmek istediklerini söyleyen Orkan, "Her zaman insanların yaşantısında doğum güzel bir olay, düğün güzel bir olay ama sonunda hepimizin de bildiği gibi vefat ediyoruz ve mezarlığa geliniyor. Bizde istiyoruz ki insanların önemli anlarından biri olan Başçeşme Mezarlığımızı da iyi bir şekilde, güzel bir şekilde, insanların huzurlu bir şekilde gezip dolaşıp memnun kalabilecekleri bir şekle getirmeye çalışıyoruz. Geldiğimiz günden beri eksikliğini hisettiğimiz bir konu vardı. Cenaze aracı eksiğimiz vardı. Bugün itibariyle bir cenaze aracını daha temin etmiş olduk. Yetişemediğimiz ya da eksik kaldığımız bir cenazemizin olmamasını düşündük. Sadece iş bununla da bitmiyor. Mezarlık yollarımızın da daha güzel hale getirilmesini istiyoruz. Mezarlığımızın dış cephesindeki duvarlarımız var onların yenilenmesini düşünüyoruz. Gasilhane ve morgumuzu da gezdik. Oralarında vasfını ve zamanını tamamladığını düşünüyoruz. Oraya önümüzdeki dönemlerde Balıkesir ve Karesimize yakışır bir bina yapmayı düşünüyoruz" dedi.


Başkan Orkan'a incelemelerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Meydan, Karesi Belediye Başkan Yardımcıları M. Baki Yarımdağ ve Şaban Akkol eşlik etti. - BALIKESİR

Dinçer Orkan, Balıkesir, Karesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:03 Kaynak: İHA
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