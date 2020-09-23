Başkan Orkan belediyeye pedal çevirerek geldi - Son Dakika

Başkan Orkan belediyeye pedal çevirerek geldi

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında evinden belediyeye Karesi Belediyespor Bisiklet Takımı ile birlikte pedal çevirerek geldi.

Başkan Orkan belediyeye pedal çevirerek geldi, System.String[]

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında evinden belediyeye Karesi Belediyespor Bisiklet Takımı ile birlikte pedal çevirerek geldi. Başkan Orkan, sağlıklı yaşam için Karesililere bisiklet sürme çağrısında bulundu.

Avrupa Spor Haftası kutlamaları Balıkesir'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'da evinden belediyeye kadar bisikletle gelerek anlamlı bir mesaj verdi. Karesi Belediyespor Bisiklet Takımı ile konutundan çıkan Başkan Orkan, ilk olarak Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu'nun canlı yayın bağlantısıyla katıldığı Avrupa Spor Haftası'nın açılışına katıldı. Tören ardından bisiklet takımı ile belediyeye gelen Orkan, mesaiye başladı.

Avrupa Spor Haftası'nın bu yılki sloganının olan "Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri" olduğunu ifade eden Başkan Orkan, "Avrupa Spor Haftasının açılış töreninin ardından hem farkındalık oluşturmak hem de sağlıklı yaşam için Karesi Belediyespor Bisiklet Takımımız ile birlikte belediyeye pedal çevirerek geldik. Maske, mesafe ve temizlik kuralları çerçevesinde tüm Karesilileri şehiriçi ulaşımlarını bisikletleriyle sağlama çağrısında bulunuyoruz. Bu imkan yoksa da sağlık için bisiklet sürmeye davet ediyoruz. Sağlık için hareketli bir yaşam, spor kültürünün tabana yayılması önceliğimiz. Bunun için Karesi Belediyesi olarak spora olan yatırım ve desteklerimiz devam ediyor" dedi. - BALIKESİR

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Orkan belediyeye pedal çevirerek geldi - Son Dakika Spor

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