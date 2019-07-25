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Başkan Orkan'dan Muhtarları ile bir araya geldi

12 dakika önce

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Başkan Orkan'dan Muhtarları ile bir araya geldi, System.String[]
Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Yerel ve ulusal konuların görüşüldüğü toplantıda çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan toplumun çeşitli kesimleriyle buluşmalarını sürdürüyor. Başkan Orkan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'in de katılımıyla mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Otel Basri'de düzenlenen ve Karesi Muhtarlar Derneği'yle işbirliği yapılarak düzenlenen toplantıda merkez ve kırsal mahalle muhtarları Başkan Orkan ile buluştu. Toplantıda muhtarların istek ve önerilerini dinleyen Başkan Orkan, fikir alışverişinde bulundu. Yerel ve ulusal konuların da görüşüldüğü toplantıda Orkan, belediye çalışmaları hakkında da muhtarlara bilgiler verdi. Muhtarların belediye ve mahalle sakinleri arasında köprü görevi gördüğünü ifade eden Orkan, davete katılan muhtarlara teşekkür etti. Milletvekili Canbey ise meclis çalışmaları ve Balıkesir'e yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında muhtarlara bilgiler sundu.

Toplantıya Milletvekili Mustafa Canbey'in yanı sıra Karesi Belediye Başkan Yardımcıları M. Baki Yarımdağ, Uğur Türkmen, Gökhan Tığ, Karesi Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Durmaz ve belediye meclis üyeleri katıldı. - BALIKESİR
Dinçer Orkan, Milletvekili, Balıkesir, Karesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:36 Kaynak: İHA
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