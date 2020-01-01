Başkan Orkan'dan yılbaşı mesaisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Orkan'dan yılbaşı mesaisi - Son Dakika

Başkan Orkan'dan yılbaşı mesaisi

6 saat önce

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, yılbaşı gecesi görev yapan polis, jandarma, 112 Acil Çağrı Merkezi ve belediye personelleri, esnaflar ile yolculuk yapan vatandaşları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı, işlerinde kolaylıklar diledi.

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Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, yılbaşı gecesi görev yapan polis, jandarma, 112 Acil Çağrı Merkezi ve belediye personelleri, esnaflar ile yolculuk yapan vatandaşları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı, işlerinde kolaylıklar diledi.


Türkiye ve Balıkesir 2020'ye girerken, yeni yıl gecesi görev yapanlar unutulmadı. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, yılbaşında görev yapan polis, jandarma, sağlık ve belediye personeli ile esnafları ziyaret ederek kolaylıklar dileyip baklava ikram etti. Başkan Orkan, yılbaşı gecesi yolculuk yapan vatandaşlarında yeni yıllarını kutladı.


Belediye personeli görevdeydi


İlk olarak Karesi Belediyesi personelini ziyaret eden Başkan Orkan, burada personelin yeni yıllarını kutlayarak iyi yıllar dileklerinde dulundu. Orkan, ziyarette bulunduğu çağrı merkezinde gelen bir telefonunu da cevaplayarak, vatandaşa mutlu yıllar dileğinde bulundu. Başkan Orkan daha sonra Toplu Taşıma Merkezi'nde görevlerini yapan Karesi Belediyesi Temizlik Personeliyle bir araya geldi. Görevlerini sürdüren temizlik işçilerinin yeni yıllarını kutlayan Başkan Orkan, tatlı ikramında bulundu.


Jandarma, polis ve sağlıkçılar nöbette


Başkan Orkan yılbaşı mesaisine 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ne ziyaret ile devam etti. Merkezde nöbetçi personelin yeni yıllarını kutlayan Başkan Orkan daha sonra 2020'ye trafik kontrol noktalarında görev yaparak giren Jandarma ekiplerine ziyarette bulundu. Jandarma'nın yeni yılını kutlayan Orkan, şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlara da ziyarette bulunarak, iyi yıllar dilekleri iletti. Başkan Orkan, jandarma ve vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.


Başkan Orkan yeni yılın ilk saatlerinde Kuva-yi Milliye Polis Merkez Amirliğini ziyaret ederek görevde bulunan polislere mutlu yıllar temennisinde bulundu. Orkan'ın son durağı ise Küçük Sanayi Sitesi Güvenlik Noktası oldu. Küçüksan Başkanı Ahmet Akbaş ve güvenlik personeli ile bir raya gelen Orkan, yeni yıl dileklerini iletti.


Başkan Orkan'dan yeni yıl mesajı


Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada 2020 yılının herkes için sağlıklı, mutlu, başarılı ve güzel geçmesi temennisinde bulundu. Geçmişin örnek alınarak, geleceğinde ona göre yönlendirilmesi gerektiğini ifade eden Orkan, "Karesi Belediyesi olarak gecenin 12'sinde, yılbaşı günü bile halkımızın hizmeti için ayaktayız. Onlarla beraberiz. Her zaman söylediğimiz gibi 'Halka hizmet, Hakka hizmettir' düsturunu edinmiş insanlarız. Böyle güzel bir gün ve gecede görevdeyiz. İnşallah her zaman en güzel günlerimizin böyle olmasını diliyoruz" dedi. - BALIKESİR

Dinçer Orkan, Jandarma, Karesi, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:38 Kaynak: İHA
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