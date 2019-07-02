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Başkan Orkan, Futbol Yaz Okulunda

44 dakika önce

Karesi Belediyespor Futbol Yaz Okulu'nu ziyaret ederek futbol branşında eğitim gören çocuklarla bir araya gelen Belediye Başkanı Dinçer Orkan, okulda yetişen gençlerin Balıkesirspor altyapısı olarak yetiştirdiklerini söyledi.

Başkan Orkan, Futbol Yaz Okulunda, System.String[]
Karesi Belediyespor Futbol Yaz Okulu'nu ziyaret ederek futbol branşında eğitim gören çocuklarla bir araya gelen Belediye Başkanı Dinçer Orkan, okulda yetişen gençlerin Balıkesirspor altyapısı olarak yetiştirdiklerini söyledi. Orkan, "İsteğimiz Balıkesirli bu çocuklarımızın kendi takımımızda mücadele etmesi, top koşturması" dedi.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi Belediye Spor Futbol Yaz Okulu'nu ziyaret etti. Alparslan Türkeş Spor Kompleksi'nde düzenlenen kursta incelemelerde bulunan Başkan Orkan, çocuklarla birlikte futbol oynayarak, sohbet etti. Başkan Orkan, Karesi Belediyesi olarak çocuk ve gençlerin spor yapmaları ve sporla bir araya gelmeleri için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Başkan Orkan, "Balıkesirspor'un altyapısına hizmet etmek istiyoruz"

Yaz Spor Okullarında eğitim gören çocukların coşku ve heyecanını görmekten mutlu olduklarını ifade eden Başkan Orkan, "Şu ana kadar 180 öğrencimiz futbol okullarımıza kayıt yaptırmışlar. Talep çok olduğu için kayıtları durdurmak zorunda kaldık. İnşallah bizim hedefimiz sadece bu tesiste değil, başka tesislerde açarak kontenjan sayısını 180 değil 380 yapalım diye düşünüyoruz. Bunu yaparsak ana hedefimiz olan Balıkesirspor'un altyapısına hizmet etmek istiyoruz. İsteğimiz Balıkesirli bu çocuklarımızın kendi takımımızda mücadele etmesi, top koşturması. Hem Balıkesirspor'a da böylelikle katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Burada bu işi yürüten antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Bu emeği sağlayan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:15 Kaynak: İHA
Balıkesirspor, Dinçer Orkan, Karesi, Futbol, Spor
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