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Başkan Orkan Kabakdere'de aşure dağıttı

26 dakika önce

Kabakdere Mahallesi'nde düzenlenen Aşure Hayrı'na katılan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Başkan Orkan Kabakdere'de aşure dağıttı, System.String[]

Kabakdere Mahallesi'nde düzenlenen Aşure Hayrı'na katılan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti.


Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, mahalle ziyaretleri kapsamında kırsal Kabakdere Mahallesi'ne ziyarette bulundu. Mahalle sakinleri tarafından düzenlenen Aşure Hayrı'na katılan Başkan Orkan, MHP Karesi İlçe Başkanı Ceyhun Demirkıran ve Mahalle Muhtarı Musa Korkmaz ile birlikte Kabakdere İlkokulu'nda da incelemelerde bulundu. Okul yönetici, öğretmen ve öğrencileriyle bir araya gelen Orkan, okulun ihtiyaçlarını da tespit etti. Başkan Orkan öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.


Karesi Belediyesi'nin vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket ettiğini ve istişarelere önem verdiklerini ifade eden Başkan Orkan, belediye birimlerinin sorun ve eksiklerin giderilmesi için program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Karesi'yi vatandaşlarla birlikte yöneterek Gönül Belediyeciliği anlayışını üst noktalara çıkarma hedefleri olduğunu belirten Orkan, davetlerinden ve misafirperverlikleri için mahalle muhtarı ve sakinlerine teşekkür etti. - BALIKESİR

Dinçer Orkan, Karesi, Ceyhun, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:23 Kaynak: İHA
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