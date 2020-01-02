Başkan Orkan mahalle ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Dumlupınar, Aygören ve Hacı İsmail Mahalleleri muhtarlarını ziyaret ederek mahallelerde incelemelerde bulundu.



Göreve geldiği günden bugüne plan, program ve çalışmalarını başta muhtarlar olmak üzere sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarla istişarelerde bulunarak yürüten Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, mahalle muhtarlarına ziyaretlerini sürdürüyor. Karesi ilçesinin merkez mahallelerinde ziyaret ve incelemelerde bulunan Başkan Orkan, ilk olarak Dumlupınar Mahallesi Muhtarı Bülent Kaleli ile bir araya geldi. Muhtar Kaleli ile birlikte mahalleyi gezerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Orkan, istek ve önerileri dinledi.



Orkan daha sonra Aygören Mahallesi Muhtarı Kemal Temiz ile bir araya geldi. Mahalledeki eski evleri inceleyen Orkan, vatandaşlarla da buluştu. Başkan Orkan'ın son ziyareti ise Hacı İsmail Mahallesi Muhtarı Tahir Çabuk'a oldu. Çabuk'u muhtarlıkta ziyaret eden Başkan Orkan, yine mahallede incelemeler yaparak, vatandaşlarla istişarelerde bulundu.



Başkan Orkan, "Tüm mahalleler mercek altına alınacak



Ziyaretler sonrası açıklama yapan Başkan Orkan, 3 muhtarlığa ziyarette bulunduklarını söyledi. İlk ziyaretlerini Dumlupınar Mahallesi'ne gerçekleştirdiklerini ifade eden Orkan, "Mahallemizde metruk binaları inceledik. Yollarımız ve kaldırımlarımızla ilgili tespitlerde bulunduk. Sonrasında ise komşu olan Aygören Mahallesi muhtarımızla bir araya geldik. Sadece merkez mahalleleri değil geneli de kapsayan bir çalışma yapacağız. Bizden önce Yücel Yılmaz başkanımızın yaptığı çalışmalardan ötürü kendisine de teşekkür ediyoruz. Eksik kalan ve tamamlanması gereken yerleri de Allah nasip edersede biz tamamlayacağız. Vatandaşlarımızı Karesi'de ve değerli olduklarını hissettireceğiz" dedi. - BALIKESİR