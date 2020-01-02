Başkan Orkan mahalle ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Orkan mahalle ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Başkan Orkan mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

6 saat önce

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Dumlupınar, Aygören ve Hacı İsmail Mahalleleri muhtarlarını ziyaret ederek mahallelerde incelemelerde bulundu.

Başkan Orkan mahalle ziyaretlerini sürdürüyor, System.String[]

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Dumlupınar, Aygören ve Hacı İsmail Mahalleleri muhtarlarını ziyaret ederek mahallelerde incelemelerde bulundu.


Göreve geldiği günden bugüne plan, program ve çalışmalarını başta muhtarlar olmak üzere sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarla istişarelerde bulunarak yürüten Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, mahalle muhtarlarına ziyaretlerini sürdürüyor. Karesi ilçesinin merkez mahallelerinde ziyaret ve incelemelerde bulunan Başkan Orkan, ilk olarak Dumlupınar Mahallesi Muhtarı Bülent Kaleli ile bir araya geldi. Muhtar Kaleli ile birlikte mahalleyi gezerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Orkan, istek ve önerileri dinledi.


Orkan daha sonra Aygören Mahallesi Muhtarı Kemal Temiz ile bir araya geldi. Mahalledeki eski evleri inceleyen Orkan, vatandaşlarla da buluştu. Başkan Orkan'ın son ziyareti ise Hacı İsmail Mahallesi Muhtarı Tahir Çabuk'a oldu. Çabuk'u muhtarlıkta ziyaret eden Başkan Orkan, yine mahallede incelemeler yaparak, vatandaşlarla istişarelerde bulundu.


Başkan Orkan, "Tüm mahalleler mercek altına alınacak


Ziyaretler sonrası açıklama yapan Başkan Orkan, 3 muhtarlığa ziyarette bulunduklarını söyledi. İlk ziyaretlerini Dumlupınar Mahallesi'ne gerçekleştirdiklerini ifade eden Orkan, "Mahallemizde metruk binaları inceledik. Yollarımız ve kaldırımlarımızla ilgili tespitlerde bulunduk. Sonrasında ise komşu olan Aygören Mahallesi muhtarımızla bir araya geldik. Sadece merkez mahalleleri değil geneli de kapsayan bir çalışma yapacağız. Bizden önce Yücel Yılmaz başkanımızın yaptığı çalışmalardan ötürü kendisine de teşekkür ediyoruz. Eksik kalan ve tamamlanması gereken yerleri de Allah nasip edersede biz tamamlayacağız. Vatandaşlarımızı Karesi'de ve değerli olduklarını hissettireceğiz" dedi. - BALIKESİR

Dinçer Orkan, Dumlupınar, Karesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'yı görüştü Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı

Son Dakika Haberleri
19:16 Ankara, Kırıkkale ve Nevşehir'de nakliyecilerden 'dijital takograf' tepkisi - Son Dakika
19:15 Arnavutluk'tan getirilen FETÖ'cü Harun Çelik polise teslim edildi - Son Dakika
19:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle buluştu - Son Dakika
19:13 Camiden ayakkabı hırsızlığı kameraya yansıdı - Son Dakika
19:10 Fenerbahçe'den Trabzon Belediye Başkanı'na kınama - Son Dakika
18:34 Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı - Son Dakika
18:24 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'yı görüştü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 19:20:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Orkan mahalle ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]