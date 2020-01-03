Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 2019 yılında aldıkları güvenlik tedbirleri ile milyonlarca liralık tasarruf yaptıklarını kaydederek, "2019 yılında ortaya koyduğumuz tasarruf miktarı 90 milyon TL'yi aştı. Bir anlamda 2019 yılı bizim açımızdan tasarruf ve tanıtım yılı oldu" dedi.



Başkan Örki, yaptığı yazılı açıklamada ile 2019 yılını değerlendirdi. Denizli'nin en büyük ilçesi olan Pamukkale'de 'Mutlu İnsanların Yaşadığı İlçe Pamukkale' sloganıyla çalışan Başkan Örki, Pamukkale'nin bir dünya ilçesi olduğunu kaydederek, "Pamukkale 2019'da yaklaşık 2,5 milyon turisti ağırladı. Beyaz cennetin dünyada eşi benzeri yok, bununla birlikte Karahayıt termal sağlık alanında Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri konumunda. Bu eşsiz özelliklere sahip bir ilçenin turizmde daha da ön plana çıkması gerektiğinin bilinciyle hareket ediyoruz. Bu doğrultuda da ilçemizin tanıtımına katkı yapacak projelere önem veriyoruz. Göreve geldikten sonra, ilçemizde çadır ve kamp turizminin yaygınlaştırılması amacıyla Temmuz ayında Vosvos Festivali düzenleyerek, 15 şehirden katılan 100'e yakın vosvos ile ilçemizin tanıtımına önemli bir katkı sağladık. Yine ilçemizin turizm özelliğine yepyeni bir alternatif olarak, Denizli'de ilk defa bir Ralli düzenledik. 38 araç ve 76 pilotun yarıştığı Pamukkale Rallisi ilçe sınırlarımız içindeki mahallelerde bulunan muhteşem parkurlarla yarışlar için önemli bir merkez olabileceğini gördük. Pamukkale Belediyesi olarak, ilçemizi Türkiye'ye ve Dünya'ya tanıtmak için gereken ne varsa yapacağız. Türkiye tüm alanlarda olduğu gibi turizmde de 2023 hedeflerine sarsılmaz bir irade ve emin adımlarla ilerlerken biz de elimizdeki turizm değerlerinin daha da ilgi görmesi için vizyonel projelerimizi hayata geçireceğiz" diye konuştu.



"'Ücretsiz Tip Proje' uygulaması başlattık"



Başkan Örki, 2019-2020 eğitim yılında toplamda 2 bin 500 öğrenciye eğitim yardımı sağladıklarını belirtti. 8 ay boyunca, 1000 lise öğrencisine aylık 100 TL, 1500 ortaokul öğrencisine de aylık 75 TL olarak verilerek eğitime katkı sağlandı. Başkan Örki, "Pamukkale ilçesi olarak sadece turizmde değil hayvancılıkta ve tarımda da iddialıyız. Üreten, emekçi ve fedakar çiftçilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak bizim en asli görevlerimizden biri. Göreve geldikten sonra çiftçilerimiz için dağlık mahallelerimizde arazi yollarını açmaya başladık. Bununla birlikte, 2014 yılında köy statüsünden mahalleye dönüşen 16 mahallerimizde kaçak yapılaşmayı önlemek amacıyla 'Ücretsiz Tip Proje' uygulaması başlattık. Yine belediyemizce, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız için ücretsiz veteriner desteği sağlıyoruz. Kırsal bölgelerimizde, tarım ve hayvancılığın gelişimi için gerekli çalışmaları 2020 yılında da yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Başkan Örki ayrıca kendini geliştirmenin yaşı olmadığının bilinciyle hareket ettiklerini ifade ederek, 17 farklı alanda 46 ücretsiz kurs düzenlediklerini anımsattı.



"Seyir Tepesi Projesi'nde 27 milyon liralık tasarruf sağladık"



Pamukkale Belediyesi olarak, geride kalan 2019 yılında tasarrufu ön planda tuttuklarını da anımsatan Başkan Örki açıklamasını şöyle sonlandırdı:



"Öncelikle, tasarruf tedbirleri aldık. Paramız yokken de paramız varken de tasarruf yapmalıyız diye düşünerek hareket ettik. Cumhurbaşkanlığı'nın 10 Ekim 2018 tarihli genelgesinde belirttiği üzere Kamu Yatırım Harcamalarında azami düzeyde tasarruf edilmesi yönündeki genelgesi çerçevesinde aldığımız kararlar oldu. Bunlardan ilki yapımı devam eden Seyir Tepesi Projesi'nde 27 milyon liralık tasarruf sağladık. Ardından, kendi bünyemize aldığımız 27 adet çöp kamyonu ile de 5 yıl için 65 Milyon TL tasarruf sağladık. Aldığımız bu araçlar 14 ayda kendini amorti edecek ve bu 65 milyon lira ile halkımıza daha fazla hizmet götürmek için çalışacağız. Pamukkale Belediyesi olarak 2019 yılında ortaya koyduğumuz tasarruf miktarı 90 milyon TL'yi aştı. Bir anlamda 2019 yılı bizim açımızdan tasarruf ve tanıtım yılı oldu." - DENİZLİ