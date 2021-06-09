Başkan Örki, AK Parti yönetimini ağırladı - Son Dakika

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel ve yöneticilerden oluşan heyeti ağırladı. Göreve gelinen günden bu yana birçok önemli hizmeti yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Örki, "Pamukkale'de yaşayan insanlarımızın mutlu, huzurlu ve güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri için gereken ne varsa yapıyoruz. Asıl gayemiz gönüllere girmek" dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ve il yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel ve Pamukkale Belediye Meclisi Üyelerinden oluşan heyeti ağırladı. Başkanlık makamındaki ziyarette göreve geldikten sonra geçen yaklaşık 2.5 yıllık sürede birçok hizmeti hayata geçirdiklerini ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle halkımızın da destekleriyle Denizli'nin en büyük ilçesi olan Pamukkale'ye hizmet etmek nasip oldu. Belediye başkan yardımcısı arkadaşlarım ve personellerimizle birlikte geçen bu sürede halkımız için gereken ne varsa yapmaya çalıştık, çalışıyoruz. Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nı hizmete açtık, 6 mahallemizde kapalı pazar yeri, bir mahallemizde sosyal tesis, üst yapı çalışmalarını yapıyoruz. Binlerce tablet dağıttık. Muhammet Serter İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi'nin aynı sıra, onlarca mahallemize 300 bin metrekareye yaklaşan beton kilit parke taşı ve bunun gibi birçok çalışmayı hayata geçirdi" dedi.

"Denizli'de birinci parti olarak çıkacağımıza olan inancım tam"

AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel ise Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin yapılan hizmetlerle partinin elini güçlendirdiğini ifade ederek, "Birçok çalışmanın yapıldığı ilçemiz her geçen gün daha güzel oluyor. Pamukkale'de üst yapı çalışmaları tamamlandığında ilçemiz daha güzel olacak. Sayın Başkanımız Avni Örki de bu konuda önemli çalışmalar yapıyor. Kendisine teşekkür ediyorum. AK Parti olarak Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde 2023 ve 2024 seçimlerinden el birliği ile Denizli'de birinci parti olarak çıkacağımıza olan inancım tam" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ