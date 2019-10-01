Son Dakika Haberleri: Başkan Örki: "Akvadi'yi her yaşta sporseverin kullanabildiği yer haline getireceğiz"
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Örki: "Akvadi'yi her yaşta sporseverin kullanabildiği yer haline getireceğiz"

1 saat önce

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Akvadi Parkı'nda Denizli Model Uçak Spor Kulübü (DEMUK) üyeleriyle bir araya geldi.

Başkan Örki:

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Akvadi Parkı'nda Denizli Model Uçak Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü (DEMUK) üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette, DEMUK üyeleri Başkan Örki'ye maket uçak, drone, uzaktan kumandalı araba ve gemilerle mini bir gösteri yaptı. Başkan Örki, Akvadi Parkı'nı 7'den 70'e her yaşta sporseverin aktif olarak kullanabildiği bir yer haline getireceklerini söyledi.


Başkan Örki, eşi Nur Örki ve çocuklarıyla etkinliğe katılırken, alanda bulunan maket uçak, drone, uzaktan kumandalı araba ve gemilerle yapılan gösteriyi hayranlıkla izleyerek, bilgiler aldı. Başkan Örki, DEMUK üyeleri ile buluşmayı özellikle Pamukkale ilçe sınırları içerisinde yer alan, Ege Bölgesi'nin en büyük parkları arasında yer alan Akvadi Parkı'nda gerçekleştirdiklerini ifade etti. "Akvadi Parkı'nı daha da güzelleştirerek, 7'den 70'e her yaşta sporseverin aktif olarak kullanabildiği bir yer haline getireceğiz" diyen Başkan Örki, "Bugün de alanında uzman ve profesyonel bir ekipten oluşan DEMUK üyeleri ile tanıştık ve birlikte ilçemize değer katacak neler yapabiliriz diye istişarelerde bulunduk. Önümüzdeki süreçte şehrimize, özellikle tanıtım anlamında katma değer sağlayacak ortak projeler yürütmeyi planladık. Pamukkale gökkuşağı gibi birçok farklı rengi içinde barındıran, çok yönlü ve geniş yelpazeye sahip bir ilçe. Bu nedenle şehrimizin sahip olduğu potansiyelin bilincinde olarak çalışıyoruz. Bizlerin derdi, ilçemize daha da nasıl bir değer katarız. Her bir yeni gün ilçemizi nasıl marka bir kent haline getiririz diyerek yolumuzda ilerliyoruz" diye konuştu.


Başkan Örk, etkinlikte ayrıca drone ve uzaktan kumandalı araba ve gemi de kullandı. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - DENİZLİ

Pamukkale, Avni Örki, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



136 gram ağırlığındaki dev yumurtayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Komedyen Atalay Demirci'ye 15 yıl hapis istemi Aralarında gerginlik olduğu söylenen Albayrak ile Gül samimi pozlar verdi Tarık Ünlüoğlu'nun doktoru, ünlü oyuncunun kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 17:46:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Örki: "Akvadi'yi her yaşta sporseverin kullanabildiği yer haline getireceğiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]