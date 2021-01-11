Başkan Örki'den DGC'ye ziyaret - Son Dakika

Başkan Örki'den DGC'ye ziyaret

11.01.2021 15:34
Başkan Örki'den DGC'ye ziyaret, System.String[]

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Başkan Örki, "Halkın doğru habere ulaşması için verilen emeğin kutsal olduğunu düşünüyorum" dedi.

Ülkemizde her yıl kutlanan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. DGC Başkanı Muhammet Karaçay ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette Başkan Örki'ye Pamukkale Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Oturaklı da eşlik etti. Başkan Örki, DGC Başkanı Muhammet Karaçay'a çiçek vererek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Pandemi nedeniyle Denizlili gazetecilere online platform üzerinden yapılan yayınla seslenen ve günlerini kutlayan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, basın mesleğinin cefakar çalışanları olarak gazetecilerin görevlerinin zor olduğunu ifade ederek, "Yaşanan olaylarda halkın doğru bilgi alması için yoğun çalışan gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Bu tarz günler vesilesiyle sizlerin talepleri konusunda toplumsal farkındalık oluşuyor. Halkın doğru habere ulaşması için verilen emeğin kutsal olduğunu düşünüyorum. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle habercilikte de gelişmeler yaşanıyor. Daha önce gazete ve televizyon unsuru varken bugün internet medyası hayatımıza girdi. Doğru, tarafsız, adaletli yayın yapan basın kuruluşlarının korunması ülkemiz açısından hayati öneme sahiptir. Sizin Denizli'deki tüm medyayı bir yerde toplayacak olan çalışmanızın önemli olduğunu düşünüyorum. Bir kez daha 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum. İnşallah nice nice güzel günlerde bir arada olmayı diliyorum" dedi.

"Gazeteciler olarak zor bir görevi yerine getiriyoruz"

Gazeteciliğin meşakkatli bir meslek olduğunu söyleyen Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhammet Karaçay, "1961 yılında gazetecilerin 212 sayılı kanun haklarını savunmak için boykot kararı alınmıştı. O günden bu yana 10 Ocak çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor. Toplumu doğru bilgilendirmek görevini yerine getiren gazeteciler olarak zor bir görevi yerine getiriyoruz. Bizler gazeteciler olarak basın yasasının bir an önce çıkarılmasını bekliyoruz. Ziyaretleriniz için sizlere meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Başkan Örki'den DGC'ye ziyaret
Başkan Örki'den DGC'ye ziyaret
Başkan Örki'den DGC'ye ziyaret
Başkan Örki'den DGC'ye ziyaret
Başkan Örki'den DGC'ye ziyaret
Başkan Örki'den DGC'ye ziyaret

Gazeteciler Günü, Pamukkale, Denizli, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Örki'den DGC'ye ziyaret - Son Dakika


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