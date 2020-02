Başkan Örki halkı dinledi - Son Dakika

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, her ay düzenlenen halk gününün ikincisinde de vatandaşların dertlerini dinlemeye devam etti.



Pamukkale Belediyesi her ayın ilk Çarşamba günü Halk Günü'nde vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. İlki Ocak ayında yapılan Halk Günü'nün ikincisi Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin geçen hafta yurt dışında olması nedeniyle bir hafta gecikmeli gerçekleştirildi. Pamukkale Belediyesi'nin YSE'deki yerleşkesinde bulunan Pamuk Kafe'de yapılan Halk Günü'ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Halk Günü'nün vatandaşları dinlemek için yapıldığını söyleyen Başkan Örki, "Bizler çözüm için buradayız. Biz her zaman ve her fırsatta halkımızı dinliyoruz. Haftada en az bir gün mahallelere gidip orada vatandaşlarımızı dinliyoruz. Ayda 1 gün de belediyemizde sizleri misafir ederek dertlerinizi dinleyip çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ama illaki Halk Günü'nü beklemeyin. Ne zaman ki ihtiyacınız oldu, bir şeyleri paylaşmanız gerekti hemen çıkın gelin. Randevuya gerek yok. Benim olmadığım zamanlarda da yardımcılarım sizlerin sorunlarına çözüm bulmaya hazır. Halkımızı dinlemek ve sorunlarına çözüm bulmak için düzenlediğimiz halk gününe katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.



"Başkanla hemen görüşmek benim için önemli"



Halk Günü'ne katılan vatandaşlar ise bu uygulama ile ilgili görüşlerini belirttiler. Necati Gülmez "Gelip başkanla hemen görüşmek benim için önemli. Çok memnun kaldım. Uygulama hoşuma gitti. Sorunlarımızı iletip hemen çözüm bulunması önemli. Pamukkale Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.



Başkan Örki, Mart ayının ilk Çarşamba gününde de Halk Günü'nde halkı dinlemeye devam edecek. - DENİZLİ