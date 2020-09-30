Başkan Örki, "Her şey Pamukkale için" - Son Dakika

Başkan Örki, "Her şey Pamukkale için"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) Başkanı Hakan Urhan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Başkan Örki,

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) Başkanı Hakan Urhan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Örki, DEGİAD'ın, "Pamukkale'de Dönüşüm Seninle Başlıyor" projesi için, "Gelecek nesillere de ışık tutacak, ülkenin farklı yerlerinde de bu tarz çalışmaları teşvik edecek bir çalışma" diye konuştu.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu toplantısına konuk olarak, 'Pamukkale'de Dönüşüm Projesi' ve 'Pamukkale Köyü Güzelleştirme Faaliyetleri' kapsamında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. DEGİAD'ın hizmet binasında gerçekleşen toplantıda Pamukkale Belediyesi ile DEGİAD'ın ortak projelere imza atacağının altı çizildi.

Denizli Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Hakan Urhan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye Pamukkale'nin dönüşmesi ve değişmesi ile ilgili geçtiğimiz yıl hayata geçirdikleri "Pamukkale'de Dönüşüm Seninle Başlıyor" projesine katılan tüm katılımcılar ve ödül sahiplerinin projelerinin yer aldığı kitabı hediye etti. DEGİAD Başkanı Hakan Urhan, Türkiye'de ilk defa bir STK'nın düzenlediği mimari proje olma özelliği taşıyan "Pamukkale'de Dönüşüm Seninle Başlıyor" projesiyle, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan beyaz cennet Pamukkale'nin yenilenmesi ve kalkınmasını hedeflendiklerini belirtti.

Urhan, "Pamukkale'nin güzelleştirilmesi noktasında farkındalık ve bilinçlendirme hedefiyle hazırlanan projenin ödüllerini verdik. Bu çalışma DEGİAD 14. dönem olarak bizim bir projemiz. Pamukkale'nin dönüşmesi ve değişmesi ile ilgili yarışmayı ulusal çapta düzenledik. Projede ödül alanlar belli oldu ve ödüller verildi. Projeye katılan tüm katılımcıların ve ödül sahiplerinin yer aldığı projelerini hatıra mahiyetinde kitap haline getirdik. Bu kitabı Sayın Başkanımız Avni Örki ile paylaşmak istedik" dedi.

"Pamukkale bizim için önemli"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise "Pamukkale bizim için önemli" diyerek, Pamukkale için birçok önemli çalışmaya imza attıklarını belirtti. Pamukkale Belediyesi'nin hizmetlerinden biri olan Pamukkale mahallesinde Sokak Sağlıklaştırma çalışmalarının detaylarını DEGİAD yönetim kurulu ile paylaştı.

Başkan Örki, " Atatürk Caddesi'ni tabanından duvarına kadar konsept bir çalışma ile güzelleştirdik. Yolları da desenli küp taş ile yeniden döşedik. İlk örnek sokağımızı tamamladık. Hem mahalle sakinlerimiz ve esnaflarımız hem de gelen ziyaretçiler hayran kaldılar. Bu da doğru bir iş yaptığımızı gösterdi" ifadelerini kullandı.

Örki, "DEGİAD'ımızın da böyle şehrini seven, şehrinin daha güzel bir geleceğe taşınması arzusuyla gerçekleştirdikleri projelerinden dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerin bu çalışmalarıyla gurur duyuyoruz. Kıymetli iş insanı dostlarımızla, 'Pamukkale'de Dönüşüm Projesi' ve 'Pamukkale Köyü Güzelleştirme Faaliyetleri' kapsamında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Her şey Pamukkale için diyerek, inşallah önümüzdeki süreçte ortak projelere imza atacağız. Bu kitap da, çok uzun bir çalışmanın eseri. Bu eser, kaynak olacak bir çalışma olmuş. İçerisindekilerle gelecek nesillere de ışık tutacak, belki ülkenin farklı farklı yerlerinde de bu tarz çalışmaları teşvik edecek bir çalışma. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Başkan Örki, Her şey Pamukkale için
Başkan Örki, Her şey Pamukkale için
Başkan Örki, Her şey Pamukkale için
Başkan Örki, Her şey Pamukkale için
Başkan Örki, Her şey Pamukkale için
Başkan Örki, Her şey Pamukkale için

Yönetim Kurulu, Avni Örki, Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 12:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Örki, 'Her şey Pamukkale için' - Son Dakika

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